Din cuprinsul articolului Ministrul Muncii: Sunt mulţi muncitori, dar nu sunt angajaţi cu forme legale

Florin Manole a explicat, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că în România se muncește mai eficient și cu forță de muncă mai numeroasă, mai bine pregătită și mai bine remunerată decât în trecut. Totuși, el a atras atenția că există probleme: mulți angajați lucrează fără forme legale, ceea ce le pune în pericol contribuțiile la pensii și obligă unii comentatori să afirme că nu se muncește suficient sau că există deficit de angajați. În realitate, a subliniat ministrul, sunt mulți muncitori activi, doar că neînregistrați oficial.

„Nu se mai munceşte ca înainte, se munceşte mult mai productiv şi mult mai bine. Se munceşte cu un contingent de lucrători mai mare decât înainte, mai bine pregătit, mai bine educat şi, din fericire, mai bine plătit decât înainte. Însă, evident că există şi probleme.(…) Sunt oameni care vor să muncească, că de-aia erau la lucru, care muncesc, care sunt plătiţi, dar taxele lor nu sunt plătite, pensia lor este pusă în pericol şi, mai mult decât atât, faptul că ei nu sunt oficial angajaţi şi ei nu sunt cuantificaţi ca atare, îi face pe unii dintre vectorii de opinie din România să vorbească despre faptul că nu se munceşte suficient în România, că nu sunt suficienţi angajaţi. Nu sunt suficienţi angajaţi, e bine să fie mai mulţi angajaţi, dar sunt deja mulţi muncitori care muncesc, dar nu sunt angajaţi”, a afirmat Florin Manole în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv.

A menționat două cazuri recente: o firmă de curierat din București, unde un control al Inspecției Muncii a descoperit 530 de angajați neînregistrați oficial, și o companie de construcții în care 17 din cei 70 de muncitori de pe un șantier din apropierea Capitalei lucrau fără forme legale.

Ministrul a remarcat că, în anumite sectoare, munca la negru este răspândită, evidențiind că, în anumite cazuri, chiar angajații contribuie la perpetuarea acestui fenomen.