Sâmbătă, Alexandru Nazare poartă discuții cu liderii sindicali din domeniul finanțelor, care au organizat un protest în fața sediului ministerului.

Alexandru Nazare a precizat sâmbătă că, deși anumite solicitări ale sindicaliștilor nu pot fi satisfăcute imediat, dialogul rămâne esențial, iar schimbările în minister trebuie realizate împreună cu toate organizațiile implicate. Ministrul a subliniat necesitatea analizării detaliate a fiecărei cereri, menționând că susține, de exemplu, normarea muncii, un proces deja demarat pentru a avea o evidență clară a activității fiecărei direcții și a fiecărui angajat.

„Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog şi schimbarea în instituţie trebuie să se facă în acord cu toate organizaţiile şi să construim împreună. Înţeleg nevoile pe care le au, înţeleg nevoia de a avea un statut, dar trebuie analizată temeinic fiecare solicitare în parte şi să vedem câte dintre aceste solicitări pot fi satisfăcute. Ideea, de exemplu, de a avea o normare a muncii e o chestiune cu care eu sunt de acord, deja a pornit o astfel de acţiune Ministerul de Finanţe, astfel încât să avem o evidenţă foarte clară a activităţii fiecărei direcţii în parte, fiecărei persoane în parte. Deci sunt lucruri pe care putem să le realizăm împreună”, a declarat Alexandru Nazare sâmbătă.

Sindicaliştii din finanţe au prezentat zece cerinţe, printre care asigurarea unei finanţări corespunzătoare pentru funcţionarea instituţiilor fără a pune costuri pe angajaţi, stabilirea unei normări realiste a muncii, garantarea personalului necesar, precum şi implementarea rapidă şi eficientă a digitalizării pentru reducerea documentelor tipărite şi acces facil la baze de date. Participanţii la protestul de sâmbătă au subliniat că au ales o zi liberă pentru a nu perturba activitatea zilnică a instituţiei.

Câteva sute de angajaţi ai Ministerului Finanţelor, membri ai Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC, desfăşoară sâmbătă un protest de două ore în faţa sediului ministerului, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor, demnităţii profesionale şi condiţiilor de muncă din sistem.

Nicolae-Liviu Toader, preşedintele organizaţiei sindicale, a declarat că la protest vor fi prezenţi aproximativ 350 de participanţi din toate judeţele, iar acţiunea va fi una paşnică, fără vuvuzele sau fumigene, oamenii exprimându-şi revendicările exclusiv prin pancarte.

Sindicaliştii pun accent pe respectarea demnităţii profesionale și pe aplicarea celor 10 revendicări formulate. Conform liderului organizaţiei, au fost cerute întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor și ai ANAF, iar primele discuţii ar putea avea loc fie în cursul zilei, fie în săptămâna următoare.