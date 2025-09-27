Deficitul la bugetul de pensii a fost de 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025
Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că în prima jumătate a anului 2025 deficitul la bugetul de pensii a fost de 4 miliarde de lei, în condițiile în care Guvernul a colectat contribuțiile sociale din Pilonul 1 și Pilonul 2. El a explicat că suma nu este nici foarte mare, nici foarte mică, dar este semnificativă, mai ales dacă se reduce munca la negru. Ministrul a mai spus că sistemul de pensii nu va intra în criză odată cu pensionarea generației „decrețeilor”.
Referitor la retragerea banilor din Pilonul 2, Manole a explicat că fondurile de pensii nu sunt un depozit personal, deci nu se pot retrage integral după bunul plac. El a recunoscut că sistemul poate părea imperfect, dar aceasta este realitatea actuală. Ministrul a precizat că nu are intenția să contribuie la Pilonul 3, pensia privată, și că este susținător al Pilonului 1, considerându-l mai important.
Când a fost întrebat la „Insider Politic” de la Prima TV dacă sistemul de pensii va intra în colaps odată cu pensionarea valului de „decreței”, Manole a răspuns că nu, pentru că au crescut mult contribuțiile la buget și acestea vor continua să crească. El a explicat că diferența dintre contribuțiile din Pilonul 1 și 2 și cheltuielile totale cu pensiile nu este foarte mare, dar la sfârșitul primelor cinci luni deficitul a fost de 4 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un ecart vizibil dacă se reduce munca la negru.
Referitor la creșterea contribuției pentru Pilonul 2, ministrul a spus că a făcut deja destul în acest mandat, inclusiv în legătură cu o lege importantă de plată care era blocată de 17 ani, și că vrea să se ocupe și de alte subiecte.
În ceea ce privește plata pensiei din Pilonul 2, Manole a explicat că, potrivit legii, o persoană poate primi inițial până la 30% din sumă, dar el personal alege să nu ia nicio sumă la început. El vrea să primească pensia distribuită lunar, exact cum a contribuit, pe toată perioada de 8 ani permisă de lege.
Banii din pensii nu se pot retrage integral și trebuie primiți lunar
Când a fost întrebat de ce o persoană cu probleme medicale nu își poate retrage toți banii deodată, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a explicat că, potrivit legii (în varianta neadoptată încă), se poate lua în avans doar 30% din sumă. El a menționat că există un amendament în Parlament pe această temă, dar nu se știe ce va decide Parlamentul.
Totodată, Manole a spus că este mai mult o discuție între medici, pentru că el nu cunoaște în detaliu toate tipurile de boli și cheltuielile aferente. În plus, el a apreciat argumentul potrivit căruia o persoană aflată în dificultate are nevoie de bani în fiecare lună, nu doar o dată. El a spus că a văzut în familie cât de multe cheltuieli lunare apar în astfel de situații.
Referitor la persoanele care ar vrea să retragă toți banii pentru a-i folosi după bunul plac, Manole a explicat că banii din bugetele de pensii, indiferent de pilon, nu sunt economii personale. Dacă cineva vrea să folosească o sumă mare imediat, trebuie să facă un depozit bancar, nu să aștepte pensia. El a adăugat că aceasta este definiția pensiei: este o plată lunară, iar sistemul românesc funcționează asemănător cu cel din alte țări, cum ar fi Ungaria, Franța sau Germania, chiar dacă poate părea imperfect.
Ministrul Muncii nu va contribui la Pilonul 3 de pensii
Când a fost întrebat dacă are Pilonul 3 de pensie, Petre Florin Manole a spus că nu. El a precizat că nici nu intenționează să contribuie la acest pilon, pentru că se consideră foarte atașat de stat și este un susținător al Pilonului 1.