Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că în prima jumătate a anului 2025 deficitul la bugetul de pensii a fost de 4 miliarde de lei, în condițiile în care Guvernul a colectat contribuțiile sociale din Pilonul 1 și Pilonul 2. El a explicat că suma nu este nici foarte mare, nici foarte mică, dar este semnificativă, mai ales dacă se reduce munca la negru. Ministrul a mai spus că sistemul de pensii nu va intra în criză odată cu pensionarea generației „decrețeilor”.

Referitor la retragerea banilor din Pilonul 2, Manole a explicat că fondurile de pensii nu sunt un depozit personal, deci nu se pot retrage integral după bunul plac. El a recunoscut că sistemul poate părea imperfect, dar aceasta este realitatea actuală. Ministrul a precizat că nu are intenția să contribuie la Pilonul 3, pensia privată, și că este susținător al Pilonului 1, considerându-l mai important.

Când a fost întrebat la „Insider Politic” de la Prima TV dacă sistemul de pensii va intra în colaps odată cu pensionarea valului de „decreței”, Manole a răspuns că nu, pentru că au crescut mult contribuțiile la buget și acestea vor continua să crească. El a explicat că diferența dintre contribuțiile din Pilonul 1 și 2 și cheltuielile totale cu pensiile nu este foarte mare, dar la sfârșitul primelor cinci luni deficitul a fost de 4 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un ecart vizibil dacă se reduce munca la negru.

Referitor la creșterea contribuției pentru Pilonul 2, ministrul a spus că a făcut deja destul în acest mandat, inclusiv în legătură cu o lege importantă de plată care era blocată de 17 ani, și că vrea să se ocupe și de alte subiecte.

În ceea ce privește plata pensiei din Pilonul 2, Manole a explicat că, potrivit legii, o persoană poate primi inițial până la 30% din sumă, dar el personal alege să nu ia nicio sumă la început. El vrea să primească pensia distribuită lunar, exact cum a contribuit, pe toată perioada de 8 ani permisă de lege.

Când a fost întrebat de ce o persoană cu probleme medicale nu își poate retrage toți banii deodată, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a explicat că, potrivit legii (în varianta neadoptată încă), se poate lua în avans doar 30% din sumă. El a menționat că există un amendament în Parlament pe această temă, dar nu se știe ce va decide Parlamentul.

Totodată, Manole a spus că este mai mult o discuție între medici, pentru că el nu cunoaște în detaliu toate tipurile de boli și cheltuielile aferente. În plus, el a apreciat argumentul potrivit căruia o persoană aflată în dificultate are nevoie de bani în fiecare lună, nu doar o dată. El a spus că a văzut în familie cât de multe cheltuieli lunare apar în astfel de situații.

Referitor la persoanele care ar vrea să retragă toți banii pentru a-i folosi după bunul plac, Manole a explicat că banii din bugetele de pensii, indiferent de pilon, nu sunt economii personale. Dacă cineva vrea să folosească o sumă mare imediat, trebuie să facă un depozit bancar, nu să aștepte pensia. El a adăugat că aceasta este definiția pensiei: este o plată lunară, iar sistemul românesc funcționează asemănător cu cel din alte țări, cum ar fi Ungaria, Franța sau Germania, chiar dacă poate părea imperfect.

Când a fost întrebat dacă are Pilonul 3 de pensie, Petre Florin Manole a spus că nu. El a precizat că nici nu intenționează să contribuie la acest pilon, pentru că se consideră foarte atașat de stat și este un susținător al Pilonului 1.