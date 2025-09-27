Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că nu este adevărat că oamenii care primesc ajutoare sociale nu vor să muncească pentru că primesc bani de la stat. El a explicat că mulți dintre aceștia lucrează: unii lucrează fără forme legale, alții cu ziua sau în gospodărie, iar alții fac agricultură pentru a se întreține. Manole a spus că ideea că beneficiarii ajutoarelor sociale refuză să muncească este un mit și un stereotip nedrept. În opinia lui, portretul omului care stă la țară și nu vrea să muncească pentru bani de la stat nu corespunde realității.

Ministrul a precizat că beneficiile sociale în România nu sunt suficient de mari încât să poți trăi doar din ele și că cine primește astfel de ajutoare face, de regulă, și alte activități. El a mai spus că nu crede că statul risipeste bani prin aceste ajutoare și că, în special pentru mamele singure, sprijinul statului nu este niciodată prea mare și trebuie acordată mai multă atenție.

„Acel portret nedrept al omului care stă la ţară, nu vrea să muncească şi primeşte nu ştiu ce mari beneficii sociale, de foarte multe ori ăsta este doar un mit şi este fals. Beneficiile sociale în România nu sunt atât de multe încât să poţi să trăieşti de pe urma lor. Cine primeşte beneficii sociale sigur mai face ceva. Fie că e doar muncă în gospodărie şi agricultură de subzistenţă, fie că este cu ziua la un antreprenor local sau altul, fie că lucrează la negru. Dar cineva să stea pe 3, 4, 5, 7, 800 de lei pe lună? Nu există aşa ceva! Cred că beneficiile sociale pentru anumite categorii, de exemplu pentru mamele singure, nu o să fie niciodată suficiente şi trebuie să avem acolo mai multă atenţie decât în orice alt domeniu. Familiile monoparentale şi mai ales mamele singure, cu unu, doi, trei copii în întreţinere, trebuie să fie cineva inuman să zică că acolo statul ajută prea mult. Nu, nu ajută prea mult!”, a afirmat ministrul Muncii, sâmbătă, în cadrul emisiunii TV „Insider Politic” de la Prima TV.

Manole a recunoscut că în domeniul ajutoarelor sociale există cazuri în care oamenii au obținut bani de la stat prin fraudă. El a dat exemplul Bucureștiului, unde multe beneficii sociale au fost obținute cu acte greșite sau incomplete.

Totodată, ministrul a explicat că controalele ministerului au arătat și situații în care persoane care aveau dreptul la ajutoare nu le-au primit, ceea ce reprezintă o nedreptate. Florin Manole a precizat că, deși fraudele există și trebuie urmărite cu atenție, acestea nu trebuie să afecteze imaginea celor care au nevoie cu adevărat de sprijin, cum sunt persoanele vulnerabile, cu dizabilități sau în sărăcie.

El a menționat că, în urma controalelor în mai multe județe, inclusiv în București, s-a descoperit că aproximativ 26% dintre dosarele pentru dizabilitate prezentau nereguli, cum ar fi ștampile greșite, documente incomplete sau lipsa dosarului, ceea ce reprezintă un tip de fraudă, dar prost făcută.