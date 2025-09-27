Florin Manole a povestit, în cadrul emisiunii Insider Politic, că mama sa a lucrat ca muncitor român în Spania și a subliniat că nu are nicio problemă cu prezența lucrătorilor străini în România. Totodată, el a precizat că drepturile acestora trebuie protejate împotriva persoanelor care se comportă agresiv față de ei.

„Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania, ani de zile, în agricultura din peninsulă. Nu cred că este corectă acuza la adresa lor de niciun fel. Ei trebuie să lucreze legal aici şi o fac, să plătească taxe aici şi o fac. Iar aceia dintre ei care sunt abuzaţi – şi există astfel de situaţii – trebuie apăraţi de statul român cu egală măsură, cum alte state au apărat pe cetăţenii românii abuzaţi în piaţa muncii, în Italia, Spania, Franţa şi aşa mai departe”, a afirmat Florin Manole.

El afirmă că abuzurile comise împotriva muncitorilor români din străinătate sunt la fel de inechitabile ca cele la care sunt supuși astăzi lucrătorii străini din România și că toate aceste practici trebuie sancționate. Manole susține, de asemenea, că prezența muncitorilor străini nu le ia românilor locurile de muncă.

Ministrul a explicat că nu consideră că există o competiție între muncitorii români și cei străini și că niciun angajator nu ar trebui să favorizeze pe cineva pe criterii de etnie, rasă sau religie, fiind vorba de practici ilegale. El a adăugat că există exemple de parlamentari care apreciază contribuția străinilor stabiliți în România, cum ar fi medici din țări arabe, care nu iau locul românilor și aduc beneficii tuturor, indiferent de statutul social sau cetățenie.

”Nu, nu cred că este o competiţie şi nu cred că există vreun angajator şi nici n-ar fi legal ca vreun angajator să favorizeze pe cineva pe criteriu de etnie, rasă, religie sau ştiu eu ce alt criteriu. E ilegal asta. Deci nu-mi imaginez că există vreun angajator din România care spune, tu, cetăţene român, la o parte vine un cetăţean din altă ţară. (…) Cred că domnul Tănasă şi oricine are o astfel de opinie, pentru că nu cred că toţi din AUR au opinia asta, oricine are o astfel de opinie – vedem la un alt parlamentar AUR, cred că e musulman, domnul Murat, un discurs perfect despre cum foarte mulţi oameni din afara României au venit în România, s-au aşezat aici, au întemeiat familie, au făcut studii şi contribuie enorm la bunăstarea din această ţară. Medicii din ţările arabe, ce să le poţi reproşa? Ei nu iau locul nimănui şi ei fac bine oricui, indiferent de statut social sau de etnie sau de cetăţenie. Până la urmă te bucuri când ai o operaţie de succes şi îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab, român sau de orice altfel”, argumentează ministrul.

Florin Manole subliniază că autoritățile trebuie să implementeze politici care să faciliteze accesul la muncă pentru tinerii români, care se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului, precum și pentru persoanele aflate de mult timp în șomaj.