Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că nu este de acord cu creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani. El consideră că oamenii nu trebuie să lucreze până în ultimul moment și că este important să avem timp pentru viața personală, pentru nepoți și pentru odihnă. Totuși, Manole a precizat că cei care doresc să lucreze după 65 de ani trebuie să aibă această opțiune legală. El a adăugat că, personal, ar prefera să lucreze mai mult acum și nu după 65-70 de ani.

Întrebat în cadrul emisiunii TV „Insider Politic” de la Prima TV dacă se mai vede muncind după 65 de ani, ministrul a spus că speră să mai activeze doar ca voluntar în ONG-uri și a reafirmat că nu este adeptul creșterii vârstei de pensionare. El a explicat că unii oameni pot lucra și după 65 sau chiar 70 de ani, ceea ce este perfect legal și acceptabil, dar există și persoane care sunt deja epuizate la 60-65 de ani și care au nevoie de o pauză sau de încheierea activității profesionale. Manole a insistat că opțiunea de a lucra mai mult trebuie să existe și că fiecare poate alege dacă vrea să continue să muncească sau nu.

„Sper să mai activez doar în sectorul ONG ca voluntar. Nu sunt adeptul creşterii vârstei de pensionare. Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment. Eu cred că vârsta de pensionare nu trebuie să crească. Sigur că sunt oameni care vor să lucreze şi după 65, şi după 67. Sunt oameni care la 70 de ani vor să lucreze. N-am nicio problemă cu ei, nici legală, nici personală. Şi există şi posibilitatea ca astăzi să lucrezi până când vrei tu. Dar este o opţiune. La fel de bine cunosc oameni, mai ales din medii mai sărace, care sunt deja epuizaţi la 60, 65, 67 de ani, şi care au nevoie realmente de cel puţin o pauză, dacă nu de un sfârşit al vieţii active şi al vieţii de muncă. Opţiunea trebuie să existe şi va exista întotdeauna. Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 – 70 de ani.”

Manole a mai spus că actuala coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR poate continua chiar și fără premierul Ilie Bolojan. El a spus că guvernul ar putea funcționa fără aproape oricine, inclusiv fără el însuși. Manole a apreciat că Bolojan pare genul de persoană care poate face gesturi radicale, dar în multe situații de lucru l-a văzut ca pe un om rațional. El a precizat că decizia de a demisiona este una personală, iar el nu are așteptări în acest sens.

Ministrul a adăugat că actuala formulă de guvernare funcționează destul de bine, în ciuda problemelor și blocajelor ocazionale, și nu vede posibilă formarea unei alte coaliții politice. În opinia sa, aceeași coaliție ar putea funcționa și cu un alt premier sau cu un alt ministru al Muncii.

Manole a mai zis că nu vrea să împingă pe nimeni într-o direcție sau alta și că realitatea politică actuală pare funcțională, chiar dacă mai apar dificultăți sau întârzieri în decizii.