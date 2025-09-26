Serratia este un tip de bacterie care apare des în sol, apă sau pe legume. Cea mai importantă pentru sănătatea oamenilor este Serratia marcescens, pentru că poate provoca mai multe infecții, mai ales în spitale.

Această bacterie e periculoasă deoarece rezistă la multe antibiotice, ceea ce face tratamentul dificil. Ea poate supraviețui mult timp în spitale, chiar și pe suprafețe care sunt curățate des, și astfel se poate transmite la pacienții vulnerabili. De aceea, focarele de infecții cu Serratia marcescens sunt o problemă serioasă, mai ales în secțiile de terapie intensivă și neonatologie.

Infecțiile pot apărea în diferite părți ale corpului, în funcție de modul în care bacteria pătrunde și de cât de puternic este sistemul imunitar al pacientului:

Infecții urinare – de obicei prin catetere.

– de obicei prin catetere. Pneumonie – mai ales la pacienții slăbiți sau conectați la ventilatoare.

– mai ales la pacienții slăbiți sau conectați la ventilatoare. Infecții în sânge (bacteriemie) și sepsis – prin catetere intravenoase.

(bacteriemie) și – prin catetere intravenoase. Alte infecții posibile: răni infectate, meningită, endocardită.

Tratamentul infecțiilor cu Serratia marcescens este greu, pentru că bacteria rezistă la multe antibiotice. Doctorii aleg antibioticul potrivit după teste, care arată ce medicament o omoară cel mai bine. Unele antibiotice care pot funcționa sunt: Cefalosporine de generația a treia: cefotaximă, ceftazidimă; Carbapeneme: imipenem, meropenem, dar bacteria devine tot mai rezistentă și la acestea, așa că se caută tratamente noi.

Prevenirea infecțiilor se face prin curățenie și igienă strictă în spitale: curățarea bine a suprafețelor, sterilizarea corectă a echipamentelor medicale, respectarea procedurilor pentru catetere, spălatul constant al mâinilor.

Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că este inacceptabil ca astfel de situații să nu fie raportate și să nu se ia măsuri. El a menționat că primul caz a fost raportat către DSP după cinci zile, iar Ministerul Sănătății a aflat abia după 13 zile.

Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile de izolare în Secția de Terapie Intensivă. Rogobete a precizat că a dispus urgent un control comun, iar cei care nu și-au făcut treaba vor fi sancționați.

Din datele medicale disponibile, nu se poate stabili încă o legătură directă între infecțiile asociate și alte probleme de sănătate ale pacienților, iar stabilirea cauzalității va fi făcută de experți în medicină legală. El a arătat că prima infecție a apărut pe 13 septembrie, dar a fost raportată abia pe 19 septembrie, când deja patru copii erau infectați.

Spitalul nu a aplicat la timp măsurile de izolare și nu a trimis rapoartele necesare către DSP, conform legii. Potrivit normelor, focarul trebuie declarat după apariția a trei cazuri, iar conducerea spitalului trebuia să raporteze și să monitorizeze situația de la primul caz. El a arătat că întârzierea de raportare, de șase zile, și faptul că Ministerul a aflat după 13 zile, reprezintă lipsă de profesionalism și va fi investigată.

Până acum, DSP Iași a aplicat mai multe sancțiuni: amendă de 10.000 de lei epidemiologului spitalului, 10.000 de lei pentru personalul ATI și 50.000 de lei pentru unitatea sanitară, pentru nerespectarea protocoalelor. S-a decis închiderea temporară a corpului A din ATI, modificarea programului de vizite și aplicarea altor măsuri epidemiologice clasice.