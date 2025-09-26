Serratia marcescens provoacă infecții grave, mai ales în spitale, și rezistă la multe antibiotice
Serratia este un tip de bacterie care apare des în sol, apă sau pe legume. Cea mai importantă pentru sănătatea oamenilor este Serratia marcescens, pentru că poate provoca mai multe infecții, mai ales în spitale.
Această bacterie e periculoasă deoarece rezistă la multe antibiotice, ceea ce face tratamentul dificil. Ea poate supraviețui mult timp în spitale, chiar și pe suprafețe care sunt curățate des, și astfel se poate transmite la pacienții vulnerabili. De aceea, focarele de infecții cu Serratia marcescens sunt o problemă serioasă, mai ales în secțiile de terapie intensivă și neonatologie.
Infecțiile pot apărea în diferite părți ale corpului, în funcție de modul în care bacteria pătrunde și de cât de puternic este sistemul imunitar al pacientului:
- Infecții urinare – de obicei prin catetere.
- Pneumonie – mai ales la pacienții slăbiți sau conectați la ventilatoare.
- Infecții în sânge (bacteriemie) și sepsis – prin catetere intravenoase.
- Alte infecții posibile: răni infectate, meningită, endocardită.
Tratamentul infecțiilor cu Serratia marcescens este dificil
Tratamentul infecțiilor cu Serratia marcescens este greu, pentru că bacteria rezistă la multe antibiotice. Doctorii aleg antibioticul potrivit după teste, care arată ce medicament o omoară cel mai bine. Unele antibiotice care pot funcționa sunt: Cefalosporine de generația a treia: cefotaximă, ceftazidimă; Carbapeneme: imipenem, meropenem, dar bacteria devine tot mai rezistentă și la acestea, așa că se caută tratamente noi.
Prevenirea infecțiilor se face prin curățenie și igienă strictă în spitale: curățarea bine a suprafețelor, sterilizarea corectă a echipamentelor medicale, respectarea procedurilor pentru catetere, spălatul constant al mâinilor.
Ministerul Sănătății anchetează Spitalul „Sfânta Maria” după moartea celor șase copii din cauza unui focar de Serratia marcescens
Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că este inacceptabil ca astfel de situații să nu fie raportate și să nu se ia măsuri. El a menționat că primul caz a fost raportat către DSP după cinci zile, iar Ministerul Sănătății a aflat abia după 13 zile.
Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile de izolare în Secția de Terapie Intensivă. Rogobete a precizat că a dispus urgent un control comun, iar cei care nu și-au făcut treaba vor fi sancționați.
Din datele medicale disponibile, nu se poate stabili încă o legătură directă între infecțiile asociate și alte probleme de sănătate ale pacienților, iar stabilirea cauzalității va fi făcută de experți în medicină legală. El a arătat că prima infecție a apărut pe 13 septembrie, dar a fost raportată abia pe 19 septembrie, când deja patru copii erau infectați.
Spitalul nu a aplicat la timp măsurile de izolare și nu a trimis rapoartele necesare către DSP, conform legii. Potrivit normelor, focarul trebuie declarat după apariția a trei cazuri, iar conducerea spitalului trebuia să raporteze și să monitorizeze situația de la primul caz. El a arătat că întârzierea de raportare, de șase zile, și faptul că Ministerul a aflat după 13 zile, reprezintă lipsă de profesionalism și va fi investigată.
Până acum, DSP Iași a aplicat mai multe sancțiuni: amendă de 10.000 de lei epidemiologului spitalului, 10.000 de lei pentru personalul ATI și 50.000 de lei pentru unitatea sanitară, pentru nerespectarea protocoalelor. S-a decis închiderea temporară a corpului A din ATI, modificarea programului de vizite și aplicarea altor măsuri epidemiologice clasice.
Din datele medicale existente, la momentul de faţă, puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, nu putem realiza o legătură directă din punct de vedere medical, între infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor.

Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experţii în medicină legală şi nu vreau eu să speculez sau să mă anteponunţ.
Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experţii în medicină legală şi nu vreau eu să speculez sau să mă anteponunţ. Însă, în zona administrativă, din datele pe care le am, prima infecţie a apărut în 13 septembrie, dar aceasta a fost raportată către Direcţia de Sănătate Publică Iaşi cu întârziere de către unitatea sanitară, abia în 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienţi infectaţi.
Am dispus acum de urgentă un control comun, la care vor participa şeful Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii, care se vor deplasa de urgenţă la Iaşi, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătăţii, pentru evaluarea situaţiei. Faptul că au ajuns la şase zile distanţă să raporteze şi iată că Ministerul Sănătăţii află de această situaţie astăzi, în 26 septembrie, deci practic la 13 zile distanţă, mi se pare o lipsă de profesionalism care sigur că va fi investigată.
Alte măsuri dispuse sunt închiderea temporară a corpului A din secţia ATI până la rezolvarea actualului context epidemiologic, modificarea programului de vizită pentru toată secţia ATI, atât din corpul A, cât şi din corpul B, şi celelalte măsuri epidemiologice, clasice, specifice pentru asemenea situaţii. Am dispus corpului de control la Ministerului Sănătăţii şi Inspecţii Sanitare de Stat ca până săptămâna viitoare, miercuri cel târziu, să avem un raport de control final şi, dacă este necesar, cu siguranţă, voi demite atât directorul Direcţiei de Sănătate Publică, cât şi directorul unităţii sanitare din Iaşi şi toate persoanele implicate vor fi sancţionate corespunzător”, a declarat, vineri, la Digi24, minsitrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.