Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seara că, de la 1 octombrie, managerii tuturor spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic, pe paginile oficiale ale unităților medicale, rapoarte detaliate cu privire la activitatea desfășurată.

Măsura este inclusă într-un ordin semnat de ministru și are ca scop creșterea gradului de transparență, dar și responsabilizarea celor care ocupă funcții de conducere în sistemul medical.

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și față de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online”, a scris Rogobete pe Facebook.

Rapoartele obligatorii vor cuprinde o gamă variată de informații: de la indicatori medicali și parametri de calitate, până la date economice și administrative. Printre indicatorii de calitate se numără rata infecțiilor asociate actului medical, procentul pacienților reinternați în primele 48 de ore după externare, gradul de satisfacție al pacienților și numărul cazurilor transferate către alte unități medicale în primele 72 de ore de la internare.

Pe lângă acestea, fiecare spital va trebui să facă publice și informații financiare, precum totalul veniturilor, cheltuielile cu personalul, costurile aferente medicamentelor, materialelor sanitare și dezinfectanților. De asemenea, vor fi vizibile date legate de activitatea zilnică: numărul internărilor, durata medie a spitalizării, numărul consultațiilor în ambulatoriu și chiar meniul zilnic oferit pacienților.

Ministrul a subliniat că aceste noi reguli reprezintă „o schimbare majoră” în felul în care spitalele publice își raportează performanțele.

„Indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, a precizat Rogobete, subliniind că implementarea acestui sistem de monitorizare are rolul de a oferi o imagine reală asupra calității actului medical și a modului de gestionare a resurselor publice.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a recunoscut sâmbătă că datoriile acumulate de ani de zile în sistemul sanitar continuă să apese greu atât pe spitale, cât și pe furnizorii de servicii și produse medicale. Chiar și în acest context tensionat, oficialul a subliniat că nu se vor înregistra lipsuri importante la medicamente și tratamente, iar până la finalul anului arieratele vor fi achitate.

Deficitul bugetar și datoriile istorice reprezintă, potrivit Ministerului Sănătății, principalele cauze care alimentează riscul unor probleme de aprovizionare. Presiunea se resimte mai ales la nivelul relației cu furnizorii, însă autoritățile dau asigurări că situația este gestionată atent.

Prezent sâmbătă la Antena 3 CNN, Alexandru Rogobete a declarat că, în acest moment, spitalele nu se confruntă cu probleme majore privind stocurile de medicamente. El a precizat că instituția pe care o conduce urmărește cu atenție situația și intervine acolo unde apar blocaje.