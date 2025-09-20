Deficitul bugetar și datoriile acumulate în sistemul de sănătate riscă să ducă la lipsa unor medicamente și tratamente în spitale. Ministerul Sănătății admite că situația este delicată și că presiunea vine în special din cauza arieratelor către furnizori.

Ministrul Alexandru Rogobete a vorbit sâmbătă, la Antena 3 CNN, despre dificultățile actuale. Oficialul a explicat că, în prezent, nu există întreruperi majore în aprovizionarea spitalelor, însă monitorizarea stocurilor se face constant.

„În momentul de față nu există întreruperi grave de medicamente în unitățile sanitare. Sigur că monitorizăm săptămânal această situație și acolo unde există sau pot exista întreruperi sau presiuni financiare, încercăm să mediem și să ajustăm mecanismul financiar cât se poate de repede pentru a nu pune în pericol tratamentele pacienților”, a declarat Rogobete.

Potrivit ministrului, cauza principală este acumularea de datorii istorice la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Există datorii pe care CNAS le are nu doar de anul acesta, ci le duce an de an, ceea ce a dus la o presiune uriașă asupra furnizorilor”, a explicat el.

Rogobete a subliniat că Ministerul Finanțelor a arătat disponibilitate pentru rezolvarea situației și a promis că până la finalul anului arieratele vor fi achitate.

„Încercăm și nu pot să nu mulțumesc Ministerului Finanțelor, care a avut deschidere și reacție promptă la această situație, să închidem aceste datorii și până în decembrie să nu mai existe datorii către furnizorii de servicii medicale și către furnizorii de medicamente.”

Totuși, ministrul a recunoscut că soluțiile actuale sunt doar temporare. „Noi acum stingem incendii, așa cum suntem obișnuiți”, a spus el, adăugând că problema este una structurală, moștenită de mai mulți ani.

Pentru viitor, Ministerul Sănătății pregătește schimbări. Rogobete a anunțat extinderea listei de medicamente compensate cu peste 35 de molecule noi și crearea unui fond special pentru tratamente inovative, după model european. Acest fond, la care va contribui și industria farmaceutică, ar putea strânge anul viitor până la 2 miliarde de lei.

„Practic, lărgim plaja de medicamente pe care prescriptorii le pot acorda pacienților și, în paralel, încercăm să realizăm un fond de inovație. Banii vor fi utilizați pentru tratamente moderne, chiar dacă ele nu sunt încă incluse pe lista de compensate”, a mai declarat oficialul.

Pentru a evita lipsurile în spitale, ministerul a suplimentat deja bugetele programelor prioritare, care acoperă secțiile critice – ATI, infarct, AVC, neonatologie sau traumă severă. Rogobete a dat asigurări că și în lunile următoare vor fi alocate fonduri suplimentare pentru aceste domenii.

Întrebat dacă există riscul ca spitalele să rămână fără resurse din cauza datoriilor, ministrul a fost ferm:

„Cifrele acum exclud asemenea riscuri. Și gândesc optimist pe cifre, nu pentru că sunt eu un om optimist și nu cred că vom avea asemenea probleme.”