Pe Răzvan Boanchiș l-am rugat chiar să-mi scrie câteva rânduri, nu voiam ca lucrurile să se piardă în vâltoarea unei conversații, scrie Dan Andronic în materialul publicat de EVZ.ro. Asta i-a ieșit…

„Întâmplările ascunse printre faldurile istoriei cad peste cititor (și îl năucesc) exact cum s-a prăbușit Zidul Berlinului, înainte să se prindă conducătorii redegiști și refegeiști. Îl citești pe Andronic și vezi că dictatorii și băieții care nu candidează niciodată, dar câștigă întotdeauna alegerile, rămân fără pălării sau șepci, fără cravate și mănuși. Rămân cum au venit pe lume, o lume pe care au schimbat-o în rău. Treceam cu surprindere și deliciu de la o pagină la alta, mai mult mă întorceam decât avansam (am pus vreo trei-patru semne de carte, pe care le schimbam mereu) și îmi venea să-l sun pe Andronic și să-i zic „Dane, pune o pătură peste marii bărbații de Stat, că intimitatea nu-i avantajează!” Dan Andronic i-a dezbrăcat, a deschis și fereastra, acum vedem și noi cum arătau cei care au promis că va fi bine și s-au ținut de cuvânt. Lor le-a fost.”

Răzvan Boanchiș dixit. Prietenii știu de ce.

Academicianul de onoare (deși onoarea este a Academiei Române) Eugen Mihăescu mi-a spus niște întâmplări incredibile trăite personal, cu personaje din carte. Citea despre tablourile de valoare dispărute din patrimoniul Statului și însușite de Regele Mihai.

Mi-a relatat câteva frânturi de istorie, trăită, așa cum menționam, care mi-au arătat că am descris corect mecanismul prin care s-au făcut pierdute aceste opere de valoare. Eu am făcut-o pe baza unor documente de arhivă, atât ale Securității, din Arhiva CNSAS, cât și din recompunerea unui puzzle memorialistic.

Brusc mi-am adus aminte de încă un element. În februarie 2025, Euronews anunța că Ministerul de Finanțe a reușit să blocheze licitația în care celebra casă Christie’s intenționa să vândă, la New York, capodopera „San Sebastian”, semnată de celebrul pictor El Greco.

Tabloul este evaluat între 7 și 9 milioane de dolari. Este una din piesele de patrimoniu menționate în cartea mea.

