UPDATE. Comunicatul transmis de S.O.S. România

„Cel mai vocal om politic în susţinerea Palestinei a primit o citaţie în calitate de suspect, în care sunt menţionate 11 infracţiuni printre care promovarea în public a legionarismului, antisemitismului şi negarea sau minimizarea holocaustului. Dosarul este din 2021 şi motivul anchetei penale ar putea avea legătură cu declaraţiile făcute împotriva introducerii în şcoli a materiei obligatorii intitulată „Istoria Evreilor. Holocaustul”. Cadrul legislativ represiv care reinstituie delictul de opinie în România postdecembristă a fost construit încă din 2002, când guvernul Năstase elaborează OUG 31/2002, ulterior completată cu „legea antilegionară” 217/2015, iniţiată de Crin Antonescu şi promulgată de Klaus Werner Iohannis. Tot Klaus Iohannis a promulgat legea combaterii antisemitismului, iniţiată de Silviu Vexler (157/2018), iar parlamentarii au votat aproape în unanimitate. În timp ce diferiţi formatori de opinie repetă compulsiv ideea că România este o democraţie, constatăm că nu poate exista democraţie câtă vreme nu există libertatea de exprimare, care a fost anulată de acest cadru legislativ represiv. Deja au avut loc câteva precedente periculoase pentru libertatea de exprimare, precum cazul colonelului Vasile Zărnescu, anchetat şi condamnat la închisoare în prima instanţă pentru că a scris articole şi o carte. Interzicerea Dianei Iovanovici-Şoşoacă la alegerile prezidenţiale de către CCR pe 5 octombrie 2024 a fost un alt precedent periculos, iar acum asistăm la o escaladare a represiunii prin ploaia de anchete penale declanşate împotriva membrilor Partidului S.O.S. România, culminând cu această citaţie adresată preşedintei partidului. De ce atâta agitaţie pentru un partid pe care sistemul îl prezintă în sondaje ca fiind nesemnificativ? Poate sunt îngrijoraţi de faptul că politica externă dusă de europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă, prin care cere sancţiuni pentru Israel, a început să aibă efecte. Poate sunt îngrijoraţi că pe plan intern, pe lângă acţiunile împotriva instituţiilor corupte ale statului, a înviat conştiinţa naţională prin Şcoala de Vară a Partidului S.O.S. România, care a fost o academie a românismului unde s-au difuzat informaţii necenzurate despre istoria adevărată. În ciuda oricăror neînţelegeri politice, partidele de opoziţie trebuie să ştie că pasivitatea lor în astfel de cazuri, în care oameni politici sunt persecutaţi pentru delict de opinie, le va atrage propria condamnare. Susţinătorii altor personaje din zona suveranistă trebuie şi ei să fie conştienţi de acest lucru. Doar făcând scut în jurul celor acuzaţi de crime de gândire putem să ne păstrăm libertatea câştigată cu atât de mult sânge vărsat. Astăzi este Diana Iovanovici-Şoşoacă. Dacă tăcem, mâine poate fi oricare dintre noi. Mărturisirea este calea spre mântuire şi a venit timpul să ne găsim curajul să vorbim. Nu ne pot aresta pe toţi!”

Știrea inițială

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost citată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmând să se prezinte la audieri pe 23 septembrie, la ora 12.00.

Ea este chemată în calitate de suspect într-un dosar în care este acuzată de răspândirea în spațiul public a discursurilor despre legionari și de încălcarea legislației privind promovarea ideologiilor fasciste.

Potrivit citației, Șoșoacă este suspectă de comiterea unor infracțiuni legate de lipsirea de libertate, dar și de promovarea cultului unor persoane acuzate de genocid și crime de război, inclusiv de răspândirea unor doctrine legionare.

Cercetările vizează participarea sa la un eveniment de comemorare a liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, desfășurat la Tâncăbești, comuna Snagov.

Conform informațiilor de la acel moment, Șoșoacă și alte persoane ar fi mers la troița ridicată în memoria acestuia, în noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie 2024, unde ar fi luat parte la o ceremonie transmisă live pe pagina sa de Facebook.

În înregistrarea video, un participant ar fi spus că se împlinesc 86 de ani de la moartea lui Codreanu și că, deși este considerat persoană interzisă, unii îl consideră un mare patriot. Șoșoacă ar fi afirmat că are dreptul să considere patriot pe cine dorește.

„Nu întâmplător mi s-a făcut un dosar penal. Din punct de vedere juridic nu are niciun temei. Să te duci să aprinzi o lumânare la o troiţă a unui mort este o faptă creştină, nu o faptă antistatală. Să mi se reproşeze că am făcut un parastas pentru eroii neamului… este o chestiune creştină, ceea ce înseamnă că aceşti neobolşevici care se pregătesc să preia puterea în cârdăşie cu întreaga putere de 35 de ani sunt anticreştini şi antiromâni, iar creştinismul va fi scos în afara legii. (…) Vor avea loc transformări copleşitoare care îi vor surprinde pe cei care au trăit doar în bula lor şi nu au ştiut să televiziunile nu mai au acelaşi impact ca altădată şi că toţi oamenii şi-au găsit alternativă pe social media unde avem profesioniştii noştri, specialiştii noştri care ne permit să punem întrebări, care ne permit să ne exprimăm şi care nu ne trimit la închisoare dacă afirmăm că ne place un om din trecut care pentru noi este erou iar pentru alţii, nu ştiu, este un criminal. Fiecare depinde ce a citit. Odată ce adopţi legi care interzic să vorbeşti despre o persoană, despre o mişcare, despre o parte din istoria ta şi o anulează şi te trimit la închisoare dacă-ţi expui o opinie, în acel moment ai de-a face cu un stat totalitar”, spunea Diana Șoșoacă în decembrie 2024.

Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a transmis că a fost deschis un dosar penal pentru suspiciunea comiterii unei infracțiuni prevăzute de Ordonanța 31/2002, care interzice propaganda fascistă, legionară, rasistă și xenofobă.