Consiliul Județean (CJ) Dolj a anunțat că a obținut oficial titlul de parc industrial pentru terenul de peste 180 de hectare situat în comuna Coșoveni, lângă Craiova, unde urmează să fie dezvoltată cea mai mare platformă industrială din sudul României.

Reprezentanții CJ Dolj au explicat că proiectul are ca scop atragerea de investiții, crearea de noi locuri de muncă și impulsionarea economiei locale.

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 18 milioane de euro, cea mai mare parte a sumei urmând să fie obținută din fonduri europene nerambursabile, prin Programul pentru Tranziție Justă, restul fiind asigurat din bugetul județului.

Oficialii CJ Dolj au precizat că, în prezent, se lucrează la documentația pentru depunerea proiectului spre finanțare, subliniind că acesta reprezintă un pas major în dezvoltarea infrastructurii economice a regiunii.

„Am obținut titlul de parc industrial pentru terenul de peste 180 de hectare de la Coșoveni, unde vom construi cea mai mare platformă industrială din sudul României. Este un proiect ambițios al Consiliului Județean Dolj, gândit să atragă investiții, să creeze locuri de muncă și să impulsioneze economia locală. În acest moment, lucrăm la documentația pentru depunerea proiectului spre finanțare. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 18 milioane de euro, din care cea mai mare parte o vom atrage din fonduri europene, restul urmând să fie asigurat din bugetul județului. (…) Este cel mai mare parc industrial pe care îl dezvoltăm, cu infrastructură modernă, facilități fiscale și condiții excelente pentru viitorii investitori”, a explicat Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj.

Platforma industrială va beneficia de acces rutier și feroviar direct. Intrarea principală va fi realizată printr-un sens giratoriu pe E70, cu două benzi pe sens, iar un alt sens giratoriu va fi construit pe DN6, în zona Caracal – Craiova.

De asemenea, proiectul include amenajarea unei platforme feroviare pentru încărcare și descărcare, conectată la rețeaua națională.

Conform studiului de fezabilitate al proiectului Oltenia Business Park, suprafața de 180 de hectare va fi împărțită în patru zone industriale, interconectate printr-o intersecție în cruce, fiecare având sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului.

În apropierea accesului principal vor fi construite două clădiri de birouri, dotate cu facilități pentru investitorii care vor închiria terenuri în parc și vor ridica propriile unități de producție. Proiectul mai prevede amenajarea de zone verzi pentru relaxare și parcări dedicate angajaților și vizitatorilor.

Noul parc industrial din Coșoveni este al treilea proiect de acest tip dezvoltat de CJ Dolj, după Parcul Industrial Craiova și High-Tech Industry Park, care și-au atins deja capacitatea maximă de ocupare. Autoritățile județene susțin că acesta va oferi condiții moderne și facilități fiscale atractive pentru investitorii interesați să se stabilească în zonă.