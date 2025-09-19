Datele oficiale arată că programul a stârnit deja foarte mult interes: în prima etapă au fost depuse peste 1.000 de proiecte, acoperind 11.000 de hectare, iar 85% dintre beneficiari sunt persoane fizice.

Pădurea ca activ de valoare economică și socială

„Acest program de împădurire nu trebuie privit doar ca un sprijin financiar punctual. În realitate, este o investiție strategică în viitor, atât la nivel individual, cât și la nivel macroeconomic. Pădurea este un activ care generează valoare pe termen lung: crește calitatea solului, reduce poluarea și creează oportunități economice pentru comunități. Este un exemplu rar în care interesele de mediu, economice și sociale se aliniază perfect”, subliniază avocatul Laura Dicu.

Impact pentru antreprenori și pentru mediul rural

Programul este accesibil chiar și proprietarilor de suprafețe mici, pragul minim fiind de doar 0,5 hectare. Aceasta înseamnă că fermieri, mici antreprenori sau persoane fizice din mediul rural pot beneficia direct de fonduri europene, transformând terenuri agricole cu randament scăzut în plantații forestiere.

„Pentru mediul rural, această măsură poate însemna mai mult decât o sursă de venit. Înseamnă diversificare economică, înseamnă dezvoltarea unor noi competențe și, nu în ultimul rând, înseamnă stabilitate pe termen lung. O pădure nu este doar un câștig financiar, este un bun transmis din generație în generație”, explică avocatul Laura Dicu.

Exemplu concret: din cultură agricolă în plantație forestieră

Un caz relevant este cel al unui beneficiar din Vrancea, care a decis să împădurească 70 de hectare de teren arabil, plantând salcâm. Lucrările vor începe în noiembrie și vor dura până în aprilie 2026. Astfel de inițiative demonstrează modul în care terenurile agricole cu productivitate limitată pot fi transformate în resurse valoroase pentru mediu și comunitate.

România, sub presiunea țintelor europene

În prezent, România are 6,4 milioane de hectare de pădure, însă, raportat la suprafața totală a țării, gradul de împădurire este sub media europeană. Prin PNRR, autoritățile își propun să recupereze acest decalaj și să contribuie la obiectivele europene de reducere a emisiilor și combatere a schimbărilor climatice.

„România se află în fața unei responsabilități majore. Nu este doar despre a cheltui banii europeni, ci despre a construi o strategie reală de mediu. Pădurile noi vor contribui la echilibrul climatic, vor crește capacitatea de absorbție a carbonului și vor aduce beneficii comunităților locale. Este momentul în care politicile publice trebuie să fie înțelese și asumate ca investiții strategice”, afirmă Laura Dicu.

Oportunitate cu termen limitat

Programul de împădurire finanțat prin PNRR are termen de aplicare până la 23 ianuarie 2026. După această dată, accesul la fonduri nu va mai fi posibil, ceea ce face ca perioada actuală să fie esențială pentru toți cei interesați.

Împădurirea prin PNRR este mai mult decât un program de subvenții: este un pariu pe termen lung al României cu viitorul său. Beneficiile economice, sociale și de mediu se completează reciproc, iar implicarea atât a persoanelor fizice, cât și a antreprenorilor, poate transforma această inițiativă într-un succes real.

„ România are nevoie de o viziune pe termen lung, iar acest program de împădurire este una dintre piesele importante ale puzzle-ului. Este un pas în direcția corectă și un exemplu despre cum fondurile europene pot genera schimbări reale.”, conchide Laura Dicu.