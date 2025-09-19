Vineri, miniştrii de Finanţe din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni pentru a discuta posibilitatea creării unei versiuni digitale a euro. Această iniţiativă ar putea reprezenta o alternativă europeană la reţelele de plată americane, precum Visa şi Mastercard.

De mai bine de şase ani, Uniunea Europeană explorează ideea unui euro digital, însă ritmul discuţiilor s-a intensificat în ultimele luni. Accentul actual cade pe reducerea dependenţei blocului comunitar faţă de alte state în domenii strategice precum energia, finanţele şi apărarea.

“Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăţi digital, pentru a reduce dependenţa de alţi furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm şi să face rapid progrese”, a afirmat ministrul spaniol de Finanţe, Carlos Cuerpo.

În ciuda unei susţineri politice larg răspândite pentru introducerea euro digital, Parlamentul European nu a aprobat încă cadrul legislativ necesar, subliniind că mai rămân aspecte tehnice şi juridice care necesită o examinare atentă.

Piero Cipollone, membru al boardului executiv al Băncii Centrale Europene, a precizat recent că BCE îşi propune să finalizeze toate deciziile politice necesare pentru euro digital până la începutul anului viitor, urmând ca lansarea efectivă a monedei să necesite încă doi-trei ani.

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a evidenţiat importanţa unui sistem de plăţi european autonom, adaptat creşterii comerţului online, pe măsură ce tot mai multe afaceri îşi desfăşoară activitatea pe internet.

“Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăţi externe, să avem un sistem de plăţi adecvat la nivel european”, a declarat vineri Dombrovskis.

În timp ce câteva ţări din Uniunea Europeană au dezvoltat platforme naţionale de plăţi digitale, acestea nu sunt recunoscute sau utilizabile la nivelul întregului bloc comunitar.

Chiar dacă, în 2023, Comisia Europeană a înaintat propunerea legislativă pentru introducerea euro digital, progresul a fost lent. Parlamentari şi reprezentanţi din sectorul bancar exprimă temeri că această monedă ar putea diminua dependenţa firmelor de băncile tradiţionale, generând potenţiale riscuri pentru stabilitatea financiară.