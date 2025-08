Comerțul online transfrontalier continuă să producă dezechilibre tot mai mari în piața românească de retail, iar pierderile fiscale generate de platformele non-UE ar putea depăși 10,8 miliarde lei anual (aprox. 2,12 miliarde euro) până în 2027, potrivit unei analize de impact semnate de economistul Iancu Guda, la solicitarea Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO).

Pentru anul în curs, impactul negativ estimat este de cel puțin 5,4 miliarde lei (1,06 miliarde euro), cu perspectiva unei dublări a pierderilor dacă tendințele actuale se mențin. Raportul, realizat pe baza fluxului de colete sub pragul de 150 euro – prag sub care nu se percep taxe vamale – estimează pentru 2025 un volum de 78 milioane de colete non-UE, cu o valoare medie de 50 euro per colet. Aceasta ar putea echivala cu aproape 29% din totalul pieței locale de retail în următorii doi ani, dublu față de ponderea estimată la finalul acestui an.

Cristi Movilă, președintele ARMO, subliniază dimensiunea dezechilibrului creat:

„Nu vorbim doar despre o concurență neloială, ci despre o amenințare directă la adresa veniturilor fiscale și a sustenabilității businessului local într-un context economic deja tensionat.”

Sectorul de retail, responsabil pentru circa 21% din PIB și cu peste 200.000 de angajați, este deja sub presiune: 60.000 de companii locale contribuie anual cu peste 37,8 miliarde lei la bugetul public. Creșterea cotei de piață a platformelor extracomunitare ar eroda baza fiscală și ar amplifica riscurile pentru aceste companii, arată studiul.

„Dacă platformele non-UE își dublează cota de piață, România riscă pierderi fiscale de peste 2,1 miliarde euro anual, în timp ce magazinele fizice își pot pierde o parte relevantă din trafic, cu impact major asupra investițiilor, angajărilor și contribuțiilor la buget”, a spus autorul analizei Iancu Guda.

Analiza propune un set de măsuri rapide și concrete pentru a limita impactul negativ:

Fiscalitate echitabilă – Implementarea unui sistem care să taxeze veniturile platformelor internaționale în țara de consum și utilizare a serviciilor.

Taxă administrativă pe colete non-UE – Introducerea unei taxe minime de 5 euro per colet, echivalentul a 10% din valoarea medie, ce ar genera aproximativ 1 milion euro/zi pentru bugetul României.

Eliminarea accelerată a scutirii de taxe vamale sub 150 euro – O măsură necesară pentru a echilibra piața înainte de termenul fixat de Comisia Europeană (2028).

Cristian Pelivan, director executiv ARMO, atrage atenția:

„Nu cerem măsuri protecționiste, ci un tratament fiscal și concurențial corect. Solicităm intervenții rapide din partea autorităților pentru a proteja economia locală și a evita un exod al micilor producători.”

Concluziile analizei semnate de Iancu Guda sunt susținute și de un studiu Mia Marketing, realizat pentru ARMO în iulie 2025: 7 din 10 retaileri locali se așteaptă la scăderi de vânzări pe fondul concurenței venite din Asia, iar 75% dintre respondenți avertizează că micii producători riscă să dispară. Deși Comisia Europeană va elimina pragul de minimis abia din 2028, ARMO solicită autorităților naționale să accelereze măsurile corective.