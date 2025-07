Analistul financiar Iancu Guda trage un semnal de alarmă cu privire la efectele devastatoare pe care marile platforme online extra-comunitare – precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol – le au asupra economiei locale și industriei de retail din România.

Potrivit calculelor sale, anul trecut, în Uniunea Europeană au ajuns aproape 4,6 miliarde de colete de mică valoare (sub 150 de euro), 91% provenind direct din China. Numai în România, volumul se ridică la 75 de milioane de expedieri, adică aproximativ 200.000 de colete pe zi, cu o valoare estimată la 37,5 miliarde de lei – echivalentul a peste un sfert din piața locală de retail, în special pe segmentele de fashion și electro-IT.

„De fiecare dată când comandați un produs cu preț sub 750 lei de pe Temu, Shein sau AliExpress, un retailer sau producător local moare încet, încet”, avertizează Guda, evidențiind că aceste platforme nu plătesc taxe vamale pentru expedieri sub 150 de euro și nici taxe sau impozite în România, generând astfel o concurență neloială pe piață.

Datele prezentate de Guda arată amploarea pericolului: 60.000 de companii din retail sunt afectate direct, dintre care 42.000 au venituri sub 100.000 euro și o rată de îndatorare de 96%. Acestea însumează peste 200.000 de angajați, care aduc statului peste 11 miliarde de lei din taxe și contribuții salariale, alte 19 miliarde de lei indirect (prin achiziții și efecte pe lanț) și 8 miliarde de lei TVA.

Guda cere eliminarea scutirilor de taxe vamale pentru coletele de mică valoare, implementarea unei taxe fixe de manipulare (pentru acoperirea costurilor vamale și de verificare, așa cum se întâmplă în alte țări) și, mai ales, obligația ca aceste platforme să plătească taxe și impozite pe teritoriul României.

„Probabil ati mai vazut aceasta harta, cu cele mai descarcate aplicatii in UE … cu siguranta nu toata lumea intelege EFECTELE DEZASTRUOASE generate de marile platforme online extra comunitare (Temu, Shein, AliExpress, dar si Trendyol – care e din Turcia, dar e detinuta 70% de Alibaba) pentru multe dintre afacerile locale de retail, fashion, electro / IT, producatorii locali, importatori si distribuitori.

Principalul motiv este concurenta neloiala si decalajul de competitivitate: coletele cu valoare sub 150 eur sunt scutite de taxele vamale (91% provin din China, aproape 4,6 miliarde de colete de mica valoare in UE anul trecut, din care 75 milioane in Romania ~ 200.000 expedieri / zi !!!!) cu valoare estimata de 37.5 miliarde RON (cca. 27% din retailul local cel mai afectat, in special fashion si electro IT).

Atunci cand mai comandati cate un produs cu pret < 750 RON de pe Temu, Shein, AliExpress, Trendyol etc. un retailer sau producator local moare incet incet … inca o data, problema este ca aceste plaforma online NU PLATESC TAXE VAMALE pentru expedieri cu valoare sub 150 eur (majoritatea sunt asa) si NU PLATESC TAXE SI IMPOZITE IN ROMANIA.

Acest lucru trebuie sa inceteze. Regulile jocului trebuie sa fie la fel pentru toti, ceea ce inseamna eliminarea facilitatilor de taxe vamale zero, implementarea unor taxe fixe de manipulare colet (pentru acoperirea costurilor de vama si verificare – o buna practica implementata in multe alte tari) + taxe si impozite platite local. REFORME NECESARE PENTRU ROMANIA!

NU SE MAI POATE! Ne facem rau singuri … mai ales ca industria de retail afectata pe intreg lantul (furnizori, producatori, importatori si distributiori, in special pe zona de fashion si electro IT) are o CONTRIBUTIE MAJORA LA VENITURILE FISCALE ~ 38 MILIARDE LEI / AN. Am facut aceste calcule detaliate si le voi prezenta in curand la IQ FINANCIAR.

Vorbim de cca. 60.000 companii din retail afectate (dintre care foarte multe vulnerabile si mici, 42.000 cu venituri < 100k eur si 96% grad indatorare), cu cca. 200.000 angajati in Romania, care contribuie la buget cu 11 miliarde lei direct (impozite, taxe, contributii salarii) + 19 miliarde indirect (achizitii pe lant de la furnizori si efectul indus pe aval & amonte) + 8 miliarde lei TVA !!!

NU. Nu este suveranism sau izolationism patriotic. Este vorba de capitalism deschis dar cu reguli egale pentru toti, concurenta loiala si corecta!”, a scris Iancu Guda.