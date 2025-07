Economistul Iancu Guda critică într-o postare pe Facebook mesajele tot mai insistente ale dezvoltatorilor imobiliari care îi îndeamnă pe clienți să achiziționeze locuințe înainte de 1 august, invocând o presupusă creștere a prețurilor cu peste 10%, ca urmare a majorării TVA de la 5% la 21%.

Guda consideră aceste mesaje „agresive, aproape disperate” și afirmă că sunt nejustificate din punct de vedere economic, deoarece o majorare a taxelor nu se traduce automat prin creșterea prețurilor atunci când cumpărătorii nu își permit acest lucru.

Economistul își argumentează poziția prin trei direcții majore: prăbușirea puterii de cumpărare, menținerea unei oferte consistente și profiturile foarte mari ale dezvoltatorilor.

Guda arată că salariul mediu net crește cu doar 7,6%, în timp ce inflația este deja la 5,5% și ar putea atinge 10% până la finalul anului, pe fondul majorării taxelor, al liberalizării prețurilor la energie și al introducerii tarifelor vamale de 15% între SUA și UE.

În plus, România este în plină reformă fiscală, menită să reducă deficitul bugetar la 3% din PIB până în 2028, ceea ce înseamnă o ajustare dureroasă de peste 100 de miliarde de lei — adică un context de austeritate care limitează puternic consumul intern.

El mai adaugă că, după 2028, România ar putea traversa o perioadă și mai dificilă, în funcție de contextul geopolitic și politic intern. În aceste condiții, recomandă prudență: cei care au lichidități ar putea obține randamente sigure investind în obligațiuni guvernamentale cu dobândă de 8% pe an, fără taxe, folosind randamentul pentru a plăti chiria.

Chiar dacă în 2024 se estimează o scădere de 15% a livrărilor, numărul de locuințe terminate anual în România rămâne peste 60.000 — un nivel superior mediei ultimului deceniu.

Aceasta în condițiile în care populația continuă să scadă drastic: peste 3 milioane de persoane pierdute în ultimii ani, ca urmare a migrației și a declinului demografic.

Potrivit analizei sale, randamentul pe capitalul investit în sectorul construcțiilor este de aproape 30% — de două ori mai mare decât media națională și printre cele mai ridicate din economie. Asta înseamnă că dezvoltatorii reușesc să își tripleze capitalul în doar trei ani, comparativ cu șase-șapte ani în alte domenii.

„Este o afacere banoasa pentru dezvoltatori, care tripleaza capitalul la fiecare 3 ani (vs 6-7 ani restul antreprenorilor din Romania). Cu alte cuvinte, au de unde sa scada din pret, ori sa suporte cresterea TVA fara sa creasca pretul.

Au profituri foarte mari, si randament bun pe capital, din care pot suporta cresterea de TVA”, avertizează economistul.

„Observ in ultima perioada mesaje agresive (aproape spre disperare) a multor dezvoltatori imobiliari, care grabesc clientii “sa cumpere acum deoarece TVA va creste la 21% de la 1 august si preturile vor creste cu peste 10%”.

Nu cred acest lucru, deoarece transferul TVA majorat in pret se intampla numai atunci cand exista cerere si cumparatori viabili. Simpla majorare a taxelor nu inseamna preturi mai mari, atunci cand clientii nu pot suporta. Si spun acest lucru din cel putin trei motive (toate sustinute grafice mai jos):

SCADE PUTEREA DE CUMPARARE: Salariul mediu net creste doar cu 7,6%, in timp ce inflatia este deja 5,5% si va tinde spre 10% pana la finalul anului din cauza majorarii taxelor, liberalizarii pretului la energie si tarifele vamale SUA – UE 15% (care ne vor afecta pe lant).

Mai mult, Romania continua reforma ajustarii fiscale dureroase pentru cel putin inca 2 ani, deoarece trebuien sa reducem deficitul fiscal pana la 3% in 2028, ceea ce inseamna min 6% din PIB, minimum 100 miliarde RON. Deci, pe fond de austeritate, dobanzi mari (cauzate de inflatie) si venit disponibil negativ (crestere salariu sub preturi) nu vad cum putem avea cerere in crestere si putere de plata mare?

Mai mult, dupa 2028 cred ca va urma o perioada extrem de dificila in Romania … poate chiar mai devreme, in functie de contextul politic, ceea ce poate lovi agresiv industria de constructii si pretul imobiliarelor. As sta pe cash, daca ai bani investesti risc mic 2 ani in obligatiuni la 8% / an cu taxe zero si platesti chiria din randament

OFERTA RAMANE CONSISTENTA: chiar daca scade cu 15% in 2024, numarul de locuinte terminate si livrate in piata ramane la +60.000 / an, peste media ultimului deceniu (timp in care Romania a pierdut peste 3 milioane locuitori din emigrari si spor natural negativ. Deci, se construieste mult la o populatie in scadere.

DEZVOLTATORII AU PROFITURI ENORME. Randamentul pe capitalul investit in constructii este de aproape 30%, dublu fata de media nationala si printre cele mai mari in Romania. Este o afacere banoasa pentru dezvoltatori, care tripleaza capitalul la fiecare 3 ani (vs 6-7 ani restul antreprenorilor din Romania). Cu alte cuvinte, au de unde sa scada din pret, ori sa suporte cresterea TVA fara sa creasca pretul. Au profituri foarte mari, si randament bun pe capital, din care pot suporta cresterea de TVA.

Sigur, pe fondul dezinformarii, grabei sau educatiei financiare scazute, cu cat mai multi cumparatori vor crede aceste mesaje agresive, cu atat vor alimenta profetia transferului TVA majorat in pret. Eu nu cred ca ar trebui sa se intample, motivand cu aceste argumente … dar nimic nu ma mai surprinde in Romania”, a scris Iancu Guda pe pagina sa de socializare.