Consultantul fiscal Iancu Guda a explicat că în coaliție se discuta despre posibilitatea ca Bolojan să insiste pe asumarea răspunderii pentru reducerea a 70.000 de posturi din primării și consilii județene la nivel național, ceea ce ar reprezenta aproximativ 6% din angajații din sectorul public. El a precizat că, deși impactul bugetar este semnificativ – circa 10 miliarde de lei pe an, salariul mediu net fiind de aproximativ 7.000 lei pe lună –, ar fi de dorit ca măsura să fie aprobată, urmând să se vadă poziția PSD.

Guda a menționat că, după postare, a primit observația conform căreia nu ar trebui să includă taxele de 72% peste salariul net, deoarece statul le plătește și le încasează, deci efectul ar fi zero. El a explicat însă că această afirmație este adevărată doar atâta timp cât angajații rămân în sectorul public, deoarece după transferul în privat contribuțiile (CAS, CASS, CM și impozitul pe venit) generează un impact net pozitiv la buget, ceea ce face ca disponibilizarea celor 70.000 de bugetari să aibă un impact anual estimat de circa 10 miliarde de lei.

De asemenea, Guda a arătat că măsura ar stimula antreprenoriatul deoarece companiile vor găsi mai ușor personal în zone în care înainte oamenii preferau munca în primării, unde condițiile sunt mai avantajoase, astfel generând atât economii la buget, cât și dezvoltare pe piața muncii. El a subliniat că 70.000 de angajați reprezintă aproape jumătate din numărul imigranților care au venit să lucreze în România anul trecut.

„Pfoooaaaaa … ce se discuta acum in coalitie Bolojan insista cu asumarea raspunderii pentru reducerea a 70.000 posturi din primarii si consilii judetene la nivel national. Ar trebui sa fie posibil, lejer chiar, inseamna cca 6% din angajatii din sectorul public …. Dar impactul bugetar este semnificativ, cca 10 miliarde lei / an (salariu mediu net cca 7000 lei / luna), aproape cat suporta intreg poporul din cresterea TVA (19% – 21%). Sa vedem ce spune PSD, ar fi minunat sa se intample! Vezi stirea @Observator in primul comentariu #TinetiAproape Poate vor fi declaratii publice dupa sedinta, mai pe seara. Later edit: am primit deja un telefon la 5 minute dupa postarecica NU ar trebui sa adaug taxele de 72% peste salariul net, deoarece statul le plateste, statul le incaseaza, efect zero. FALS! Adica, adevarat doar cat timp sunt angajati in sectorul public! Dar, dupa disponibilizare multi isi vor gasi job la privat (trebuie sa manance iar piata muncii are nevoie de oameni), deci dupa transfer la privat aceste contributii (CAS, CASS, CM si impozit venit) vor genera impact net pozitiv la buget. Deci, este corect, impact anual disponibilizari 70.000 bugetari cca 10 MILIARDE / an