Analiza vizează în special diferențele între averea efectivă și veniturile raportate la ANAF, fiind vizate persoane care dețin mașini scumpe, cu valoarea de peste 100.000 de euro, pentru care nu există justificări fiscale corespunzătoare.

Potrivit declarațiilor sale, fiecare cetățean cu astfel de bunuri riscă să fie supus unui control ANAF pentru a clarifica discrepanțele între averi și venituri. Instituția a început deja acțiunile de verificare, iar rezultatele vor fi comunicate publicului în perioada următoare.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a declarat şeful agenției la Antena 3.

Șeful Fiscului a precizat că, în cazul în care averea nu poate fi justificată, ANAF va confisca 70% din sumele deținute de persoanele respective. Această măsură vizează descurajarea comportamentelor în care cetățenii s-au folosit de bunuri de lux fără a le putea explica sursa veniturilor.

Adrian Nica a avertizat că aceste acțiuni sunt menite să trimită că ANAF nu va mai tolera discrepanțe între averi și venituri. Acesta subliniază că persoanele care dețin mașini scumpe fără venituri corespunzătoare trebuie să fie conștiente că există riscul ca bunurile să fie confiscate în cadrul controalelor instituției.