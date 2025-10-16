Analiza vizează în special diferențele între averea efectivă și veniturile raportate la ANAF, fiind vizate persoane care dețin mașini scumpe, cu valoarea de peste 100.000 de euro, pentru care nu există justificări fiscale corespunzătoare.
Fiecare cetățean cu astfel de bunuri riscă să fie supus unui control ANAF
Potrivit declarațiilor sale, fiecare cetățean cu astfel de bunuri riscă să fie supus unui control ANAF pentru a clarifica discrepanțele între averi și venituri. Instituția a început deja acțiunile de verificare, iar rezultatele vor fi comunicate publicului în perioada următoare.
„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a declarat şeful agenției la Antena 3.
În cazul în care averea nu poate fi justificată, 70% din sumele deținute vor fi confiscate
Șeful Fiscului a precizat că, în cazul în care averea nu poate fi justificată, ANAF va confisca 70% din sumele deținute de persoanele respective. Această măsură vizează descurajarea comportamentelor în care cetățenii s-au folosit de bunuri de lux fără a le putea explica sursa veniturilor.
Adrian Nica a avertizat că aceste acțiuni sunt menite să trimită că ANAF nu va mai tolera discrepanțe între averi și venituri. Acesta subliniază că persoanele care dețin mașini scumpe fără venituri corespunzătoare trebuie să fie conștiente că există riscul ca bunurile să fie confiscate în cadrul controalelor instituției.
„Aşa că, profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a conchis Adrian Nica.