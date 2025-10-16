Deputatul Daniel Georgescu subliniază că de vara viitoare, românii vor putea face plajă gratuit pe litoralul Mării Negre, iar 20% din suprafața fiecărei plaje va fi destinată liber, pentru toți vizitatorii. Legea adoptată are scopul de a restabili accesul liber la mare, în contextul în care, în ultimii 20 de ani, supraaglomerarea plajelor cu șezlonguri și activități comerciale a redus accesul publicului.

Inițiatorii legii explică în expunerea de motive că închirierea plajelor către operatori privați a generat dezechilibre între interesul public și cel privat, iar cetățenii semnalează că accesul liber a devenit aproape imposibil din cauza prețurilor ridicate și restricțiilor impuse de operatori.

Conform noilor prevederi, articolul 2 al Ordonanței de urgență nr.19/2006 se modifică astfel încât titularul dreptului de proprietate să poată atribui gratuit autorităților locale până la 20% din suprafața plajelor turistice pentru plajă publică. Utilizatorii plajelor vor încheia contracte de închiriere pentru sezonul estival, cu excepția suprafețelor destinate publicului gratuit.

„Plajele vin înapoi la oameni! Este o mare realizare, un succes major pentru toți românii! De vara viitoare, putem sa facem plajă, din nou, gratuit pe litoralul românesc! … Cu plaje ca în occident! O promisiune din campanie deja onorată! De azi înainte, 20% din fiecare plajă va putea rămâne liberă, fără șezlonguri și fără alte activități comerciale. Primăriile se pot organiza, vor putea avea acest drept și vor putea întreține aceste sectoare de plajă. Curățenie, dușuri, cabine de schimb, acces pentru persoanele cu dizabilități, fiecare cum consideră că este civilizat și eficient. Dar fără activități comerciale, șezlonguri sau beachbar-uri din metru în metru! Modificările au fost votate astăzi de Parlament și se vor aplica în cel mai scurt timp! Am perseverat și am reușit! Este o zi mare pentru mine, constănțean crescut la malul mării cu prosopul pe plajă!”, a scris Daniel Georgescu pe Facebook.

De asemenea, articolul 4 introduce obligații pentru autoritățile locale care gestionează plaje publice. Acestea trebuie să asigure curățenia și igienizarea zilnică, prin coșuri speciale pentru deșeuri, toalete ecologice, dezinsecție și deratizare, dacă este necesar. Plajele trebuie să fie amenajate pentru siguranța turiștilor și accesibilitate, cu căi de acces și rampe pentru persoanele cu dizabilități, panouri de informare, dușuri și limitări semnalizate prin balize simple, fără îngrădire completă.

Autoritățile locale trebuie să asigure și serviciul de salvamar, paza și ordinea publică, inclusiv punct de prim ajutor pe perioada sezonului estival și colaborarea cu Poliția Locală, Poliția Română și Jandarmeria pentru prevenirea incidentelor sau ocupării abuzive a plajei de către comercianți. Activitățile comerciale fără autorizație sunt interzise, conform noii legi, care intră în vigoare în cel mai scurt timp.

„Modificările pe care le-am inițiat din partea PSD Constanța au fost astăzi adoptate de colegii mei din Parlament sunt o victorie a noastră, a tuturor. De vara viitoare vom putea avea, cu adevărat, dreptul de a ne alege unde vom face plajă. Și vom putea sa ne bucuram GRATUIT de plajele noastre! Sunt bucuros! Mulțumesc tuturor colegilor care m-au susținut în acest demers. Nu a fost ușor, credeti-ma dar aceste schimbări sunt o realizare imensă atât pentru cei care locuiesc la malul marii dar și pentru toți românii care vin în vacanță pe litoralul nostru. Am făcut ce trebuia, dragi colegi. Vă mulțumesc!”, a conchis deputatul.

