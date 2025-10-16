Fostul ministru de Interne Carmen Dan s-a prezentat joi la audieri în dosarul instrumentat de poliţiştii bucureşteni şi procurorii care anchetează o serie de înşelăciuni de amploare cu locuinţe şi autoturisme de lux.

Conform anchetatorilor, prejudiciul total cauzat prin aceste activităţi frauduloase se ridică la aproximativ 1,3 milioane de euro, iar printre persoanele păgubite se numără mai ales medici stomatologi.

Înainte de a intra la audieri, Carmen Dan a oferit câteva declaraţii presei, menţionând că nu ştia despre acţiunile surorii sale şi că a fost informată abia după ce ancheta a început.

„Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (…) Nu avem o relaţie…”, a spus fostul ministru, vizibil afectată de situaţie.

Întrebată dacă sora sa se folosea de numele ei pentru a convinge victimele, Dan a confirmat că a aflat despre acest detaliu doar ulterior, adăugând că a îndemnat-o pe aceasta să colaboreze cu autorităţile.

„Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a precizat fostul ministru.

Carmen Dan a mai subliniat că „nu era apropiată” de sora sa şi că nu existau contacte regulate între ele: „Nu! Nu eram apropiate.”

În acelaşi dosar, Poliţia Capitalei, sub coordonarea procurorilor, a efectuat joi dimineaţă 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

Anchetatorii susţin că, pe parcursul a trei ani, două femei ar fi intermediat vânzări fictive de locuinţe şi autoturisme de lux, prezentându-se drept persoane influente, cu acces la conducerea unor companii petroliere.

Acestea ar fi pretins că pot facilita achiziţionarea unor bunuri scoase din patrimoniul firmelor respective, la preţuri sub nivelul pieţei. În realitate, bunurile nu le aparţineau, iar sumele primite de la clienţi nu au mai fost returnate.

Potrivit surselor judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, soţia unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. Cealaltă este patroana unui salon de înfrumuseţare din Sectorul 2 al Capitalei, prin intermediul căruia erau „racolate” victimele.

Aceleaşi surse afirmă că majoritatea persoanelor înşelate erau medici stomatologi, care au fost convinşi să cumpere locuinţe şi autoturisme de lux la preţuri aparent avantajoase.

În total, peste un milion de euro ar fi fost încasaţi de cele două femei în baza unor promisiuni false.

Pe lângă cele două suspecte principale, au fost chemate la audieri mai multe persoane, inclusiv Carmen Dan, soţul surorii acesteia şi omul de afaceri Cristi Borcea, potrivit aceloraşi surse judiciare.

Fostul ministru de Interne a declarat că nu are nicio implicare în faptele cercetate şi că lasă justiţia să stabilească adevărul.

„Sunt singurii în măsură să clarifice lucrurile. Eu mi-am spus punctul de vedere şi am încredere că adevărul va ieşi la iveală”, a adăugat aceasta.

Până în acest moment, anchetatorii estimează prejudiciul la aproximativ 1,3 milioane de euro, însă acesta ar putea creşte pe măsură ce alte persoane se vor prezenta cu plângeri.

Cele două suspecte sunt cercetate pentru înşelăciune în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat, iar dacă faptele vor fi confirmate, ele riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.

Cazul rămâne în atenţia autorităţilor, care continuă cercetările pentru stabilirea modului exact în care s-a desfăşurat schema frauduloasă şi a rolului fiecărui participant.