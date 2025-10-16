Decizia reflectă evoluția pozitivă a grupului, marcată de o capitalizare mai puternică, o solvabilitate consolidată, rezerve tehnice mai adecvate și un risc investițional diminuat.

Fitch subliniază că Euroins deține o poziție de lider pe piața asigurărilor din Bulgaria, iar performanțele sale financiare confirmă o direcție de stabilitate și creștere sustenabilă.

„Ratingul mai bun reflectă capitalizarea și solvabilitatea îmbunătățite ale grupului, precum și așteptările privind performanța financiară pozitivă și creșterea adecvării rezervelor”, arată un comunicat.

La sfârșitul anului 2024, rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) a companiei-mamă EIG a ajuns la 159%, comparativ cu 126% în anul anterior, ceea ce indică o îmbunătățire semnificativă a capacității grupului de a-și onora obligațiile financiare.

„Fitch Ratings, una dintre cele mai importante agenții de rating la nivel mondial, a îmbunătățit ratingul de soliditate financiară (IFS) al companiei de asigurări Euroins AD (Euroins Bulgaria), cea mai mare filială a Euroins Insurance Group AD (ЕIG), de la „B+” la „BB-” cu perspectivă stabilă. Capitalizarea și solvabilitatea îmbunătățite ale grupului, creșterea adecvării rezervelor tehnice și riscul investițional mai mic se numără printre factorii cheie care contribuie la ratingul mai mare. Fitch subliniază și poziția de lider a Euroins pe piața bulgară. Agenția de rating notează că, la sfârșitul anului 2024, rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) a companiei-mamă ЕIG a ajuns la 159%, comparativ cu 126% cu un an mai devreme”, arată comunicatul.

Creșterea capitalului cu 175 de milioane de leva, echivalentul a 89,5 milioane de euro, a contribuit la consolidarea bazei financiare a grupului, care a ajuns astfel la 330 de milioane de leva, respectiv 168,7 milioane de euro. În paralel, rezervele tehnice au înregistrat o majorare consistentă, iar structura bilanțului a devenit mai echilibrată prin reducerea ponderii activelor de risc.

„Fitch reamintește, de asemenea, creșterea capitalului grupului de asigurări cu 175 de milioane de leva (89,5 milioane de euro), în urma căreia baza de capital a grupului a ajuns la 330 de milioane de leva (168,7 milioane de euro). Rezervele tehnice au crescut, în timp ce ponderea activelor de risc în bilanțul grupului a scăzut semnificativ. Așteptările privind rezultatul financiar final al Euroins sunt pozitive”, arată comunicatul.

Agenția de rating estimează că rezultatele financiare ale Euroins vor continua să fie pozitive, reflectând stabilitatea și soliditatea grupului în contextul actual al pieței asigurărilor.