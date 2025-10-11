Primăria București a transmis, sâmbătă, că agenția Fitch Ratings a revizuit calificativele pe baza informațiilor disponibile și a decis să le mențină la nivelul actual, fără modificări ale perspectivelor asociate. Conform comunicatului, ratingul de credit existent este considerat adecvat pentru situația financiară curentă a Municipiului.

”Agenţia Fitch Ratings a revizuit calificativele pe baza informaţiilor disponibile şi a decis să nu ia nicio măsură, adică să menţină nivelul actual al calificativelor şi perspectiva asociată acestora, ratingul de credit actual fiind considerat adecvat pentru starea financiară curentă a Municipiului” a transmis, sâmbătă, Primăria Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Conform documentului citat, ratingul pe termen lung al Municipiului București („BBB-” cu „Perspectivă Negativă”) indică o capacitate bună de respectare a obligațiilor financiare, deși există un anumit grad de vulnerabilitate față de condițiile economice nefavorabile, atât la nivel intern, cât și extern.

Ratingul pe termen scurt („F3”) arată o capacitate adecvată de a efectua la timp plățile aferente angajamentelor financiare.

Profilul individual de credit autonom („a”) reflectă o capacitate ridicată de îndeplinire a obligațiilor financiare, fiind rezultatul unei combinații între un profil de risc evaluat ca „Mediu” și un profil financiar plasat în mijlocul categoriei „aa”.

”Ratingul Municipiului Bucureşti este la acelaşi nivel cu ratingul suveran al României, fiind limitat de ratingul de ţară. Ultima confirmare a ratingului de credit al României de către Fitch Rating a avut loc pe 15 august 2025, la nivelul „BBB-” cu „Perspectivă Negativă”. Ultima evaluare semestrială de rating a Municipiului Bucureşti a fost realizată la data de 11 aprilie 2025, când agenţia Fitch Ratings a confirmat calificativele la „BBB-” cu „Perspectivă Negativă”, au transmis oficialii municipalităţii.

Ratingul de credit oferă o imagine asupra stabilității financiare a municipalității și asupra probabilității ca aceasta să își ramburseze datoriile la scadență, evaluând totodată riscul de neplată.

Primăria a precizat că prin contractul încheiat cu Fitch Rating Ireland Limited se asigură servicii de evaluare av Municipiului București, axate pe capacitatea acestuia de a-și onora obligațiile și angajamentele financiare pentru toate creditele contractate, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.