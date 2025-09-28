Valentin Ionescu (ISF): Academia de Investiții – program dedicat tinerilor pentru pregătirea în domeniul financiar

Valentin Ionescu a precizat că programul Academia de Investiții, organizat de Institut în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Asociația Administratorilor de Fonduri și Erste Asset Management, se dorește a fi un catalizator pentru formarea unei noi generații de specialiști în domeniul financiar și al piețelor de capital.

Educația financiară timpurie și aplicată joacă un rol esențial în consolidarea intermedierii financiare și în dezvoltarea unei economii sustenabile, prin direcționarea capitalului către sectoare productive și inovative. În viziunea laureatului Nobel Gary Becker, „investițiile în cunoștințe aduc cele mai bune dobânzi”, un principiu care rămâne extrem de relevant astăzi, când eficiența piețelor financiare depinde atât de reglementare, cât și de competența și etica profesională a participanților.

Programul propune o abordare integrată, care acoperă de la înțelegerea mecanismelor pieței de capital și evaluarea instrumentelor financiare, până la noile direcții strategice legate de investiții sustenabile (ESG), guvernanța corporativă și managementul riscului. Prin aplicarea acestor concepte într-un cadru competitiv, studenții învață să lege teoria de practică și să dezvolte soluții inovatoare cu impact real.

La nivel macroeconomic, dezvoltarea capitalului uman în domeniul financiar contribuie direct la stabilitatea și eficiența sistemului financiar național. O forță de muncă bine pregătită, educată în spiritul pieței și al responsabilității, facilitează alocarea eficientă a resurselor, crește intermedierea financiară, reduce asimetriile informaționale și atrage capital extern. Așa cum observa John Maynard Keynes, „ideile economiștilor, bune sau rele, sunt mai puternice decât se crede. Lumea este condusă de puține altceva.”

Totodată, formarea tinerilor în domeniul financiar are un impact direct asupra maturizării pieței de capital, asupra creșterii intermedierii financiare și asupra stabilității economice pe termen lung.

Valentin Ionescu, președintele ISF, a subliniat că prin programul Academia de Investiții, institutul nu sprijină doar dezvoltarea profesională a tinerilor, ci contribuie și la transformarea structurală a pieței de capital din România. El a precizat că inițiativa promovează o cultură investițională modernă, bazată pe competență, transparență și sustenabilitate, aspecte esențiale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare economică durabilă, atât la nivel național, cât și european.

Ionescu a încurajat toți studenții interesați de economie, finanțe și investiții să participe la program, evidențiind oportunitatea de a învăța de la profesioniști, de a aplica teoria în practică și de a deveni parte a noii generații de lideri ai pieței financiare.

