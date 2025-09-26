Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) din Republica Moldova, această inițiativă reprezintă o etapă importantă în asigurarea liberei circulații a mărfurilor pe teritoriul național și în relația cu Uniunea Europeană.

Proiectul prevede reguli clare pentru identificarea obstacolelor care ar putea afecta exporturile moldovenești și introduce un mecanism rapid de intervenție atunci când apar astfel de situații.

Viceprim-ministra Doina Nistor, care conduce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a declarat că piața Uniunii Europene este vitală pentru economia Republicii Moldova, având în vedere că două treimi din exporturile țării sunt direcționate acolo.

Ea a explicat că scopul mecanismului este de a preveni și soluționa rapid orice barieră care ar putea bloca libera circulație a mărfurilor între Moldova și UE.

„Piața UE este foarte importantă pentru economia noastră. Avem în prezent două treimi din bunuri care se exportă în piața UE. Astăzi propunem un mecanism de informare și monitorizare a obstacolelor majore în calea comerțului. Scopul nostru este să prevenim și să soluționăm rapid orice barieră care ar putea bloca libera circulație a mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova și între țara noastră și UE”, a declarat Doina Nistor, potrivit Radio Chișinău.

Conform regulamentului, instituția principală care va coordona acest mecanism și va comunica direct cu autoritățile europene este Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În același timp, toate autoritățile publice din Republica Moldova vor coopera între ele prin protocoale speciale, pentru a răspunde rapid la problemele comerciale.

Mecanismul este aliniat la legislația europeană și la bunele practici internaționale, fiind parte a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Datele oficiale arată că Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al țării și principala piață pentru exporturile moldovenești.

De menționat că, după retragerea partidului AUR din alegerile parlamentare din Republica Moldova, senatorul Petrișor Peiu a subliniat într-o conferință de presă că formațiunea politică rămâne atașată obiectivului de integrare economică a statului de peste Prut cu România.

El a explicat că proiectul „Fondul Moldova” are rolul de a stimula investițiile românești în Republica Moldova. Fondul ar urma să fie creat cu un capital inițial de 250 de milioane de euro din partea Ministerului de Finanțe, iar ulterior să fie listat la Bursa de Valori București, prin emiterea de acțiuni în valoare echivalentă.

„AUR rămâne în continuare atașat ideii de integrare economică a României cu Republica Moldova, rămâne în continuare atașat ideii de a stimula și de a crește investițiile românești în celălalt stat românesc, Republica Moldova, motiv pentru care noi am depus la Parlament o inițiativă legislativă pentru înființarea fondului Moldova, un fond care va fi înființat cu un capital de 250 de milioane de euro, plătiți de către Ministerul de Finanțe, după care va urma o listare la Bursa de Valori București și o emitere de acțiuni în valoare de aceeași sumă, 250 milioane de euro”, a declarat Petrișor Peiu.

Senatorul a precizat că investițiile vizate vor respecta normele europene și ale OCDE și vor include achiziția de titluri de stat moldovenești, investiții directe în active financiare, acțiuni ale companiilor, obligațiuni și chiar proiecte de tip start-up din Republica Moldova.