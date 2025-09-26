Alegerile parlamentare din 2025 în Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Alegerile vor decide componența Parlamentului pentru legislatura a XII-a și vor fi valabile dacă cel puțin o treime dintre alegători merg la vot.

Pragurile pentru a intra în Parlament:

partide politice: 5%

blocuri electorale: 7%

candidați independenți: 2%

Au fost înregistrați 23 de concurenți: 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți:

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) Program: „Curajul de a face dreptate. Curăţăm calea spre Europa”

54 candidaţi

Cap de listă: Arina Spătaru Alianţa „Moldovenii” (AM) Slogan: „Moldova va fi întotdeauna!”

57 candidaţi

Cap de listă: Denis Roşca Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) Slogan: „Unirea nu este un vis, este o necesitate!”

62 candidaţi

Cap de listă: Boris Volosatîi Andrei Năstase (independent) Slogan: „Vocea ta în Parlament!” Blocul electoral „Alternativa” (MAN) Slogan: „Alternativa este! De la teritoriu al dezastrului la vis împlinit”

106 candidaţi

Cap de listă: Ion Ceban Blocul electoral patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei (PSRM) Slogan: „Credem în Moldova!”

110 candidaţi

Cap de listă: Igor Dodon Blocul electoral „Împreună” (PS) Slogan: „Moldova poate mai mult!”

60 candidaţi

Cap de listă: Sergiu Tofilat Blocul Unirea Naţiunii Slogan: „BUN e votul cel mai bun!”

79 candidaţi

Cap de listă: Aurelian Silvestru Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare (CUB) Program: „Du Moldova înainte”

59 candidaţi

Cap de listă: Igor Munteanu Liga Oraşelor şi Comunelor (LOC) Slogan: „Cu faţa spre popor!”

53 candidaţi

Cap de listă: Alexandru Bujorean Mişcarea „Respect Moldova” (MRM) Slogan: „Pentru o Moldovă condusă cu respect şi competenţă”

101 candidaţi

Cap de listă: Marian Lupu Olesea Stamate (independent) Slogan: „Cred în Moldova prosperă” Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) Program: „Mergem în direcţia corectă: UE, pace, dezvoltare”

104 candidaţi

Cap de listă: Igor Grosu Partidul „Democraţia Acasă” (PPDA) Slogan: „E timpul să aducem Democraţia Acasă”

88 candidaţi

Cap de listă: Vasile Costiuc Partidul Liberal (PL) Program: „Uniţi pentru UE şi Ţara noastră!”

57 candidaţi

Cap de listă: Mihai Ghimpu Partidul Naţional Moldovenesc (PNM) Program: „Generaţia care Uneşte”

54 candidaţi

Cap de listă: Dragoş Galbur Partidul „Moldova Mare” (PMM) Slogan: „Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni!”

56 candidaţi

Cap de listă: Victoria Furtună Partidul „Noua Opţiune Istorică” (NOI) Slogan: „Puterea celor uniţi!”

55 candidaţi

Cap de listă: Dmitri Torner Partidul Social Democrat European (PSDE) Program: „Construim viitorul acasă!”

86 candidaţi

Cap de listă: Tudor Ulianovschi Partidul Nostru (PN) Slogan: „E timpul să fim împreună! Doar pentru Moldova!”

102 candidaţi

Cap de listă: Renato Usatîi Tatiana Creţu (independent) Slogan: „Moldova are nevoie de oameni care să asculte cetăţenii” Victoria Sanduţa (independent) Slogan: „Fără partid. Fără interese. Cu principii.” Uniunea Creştin-Socială din Moldova (UCSM) Slogan: „Împreună vom avea grijă de ţară”

53 candidaţi

Uniunea Europeană susține că Republica Moldova este supusă unei campanii de dezinformare venită din partea Rusiei, pe măsură ce se apropie alegerile legislative. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, afirmă că Rusia folosește tactici clasice de manipulare și dezinformare, iar acum merge mai departe și se implică puternic în procesul electoral.

„Aceasta nu este prima oară când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi de dezinformare, însă ea merge acum mai departe”, a denunţat, joi, Hipper.

Alegerile legislative de duminică sunt considerate importante pentru viitorul țării vecine, între consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană, la care este stat candidat, și apropierea de Rusia. Majoritatea sondajelor de opinie ne arată că partidul pro-Occident al președintelui Maia Sandu, aflat la putere din anul 2021, este în fruntea preferințelor. Maia Sandu a spus de nenumărate ori că Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi și pentru a influența alegătorii prin dezinformare.