Victoria Furtună, lidera formațiunii politice „Moldova Mare” din Republica Moldova, s-a îndreptat către influentul clan Corduneanu din Iași pentru a facilita obținerea unui domiciliu fictiv în România, deschizând astfel calea către acte de identitate românești.

Autoritățile de la Chișinău au interzis participarea formațiunii pro-ruse conduse de Victoria Furtună la alegerile parlamentare, după ce s-a descoperit că partidul ar fi primit fonduri ilegale de la oligarhul Ilan Șor, implicat în jaful masiv din sistemul bancar al Republicii Moldova.

Într-o anchetă privind creșterea cazurilor de domicilii fictive în România, polițiștii ieșeni au efectuat controale la mai multe adrese din județ, inclusiv la locuința clanului Corduneanu. În urma verificărilor, s-a constatat că printre cei care au beneficiat de astfel de înregistrări se numără și fosta procuroare și candidat prezidențial din Republica Moldova, Victoria Furtună, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor.

Locuința folosită de Victoria Furtună pentru declararea domiciliului în România a servit anterior ca punct de înregistrare fictivă pentru aproximativ 10.000 de cetățeni moldoveni, care plăteau o taxă pentru a beneficia de această facilitate.

În august, fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a efectuat o vizită în localitatea Broșteni, fiind însoțit de Petronel Corduneanu, șeful clanului Corduneanu. Alături de ei se aflau și frații Grec, Ionel și Dumitru, suspectați de implicare în rețele ilegale din industria lemnului din Maramureș.

Petronel Corduneanu a fost prezent alături de Călin Georgescu și cu alte ocazii, nu doar la vizita din Broșteni. De-a lungul campaniei electorale și în cadrul unor evenimente recente, inclusiv la protestele din Piața Victoriei, Corduneanu a arătat constant susținere pentru Georgescu, adunând susținători din zona Moldovei.

Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu, se implică activ în sprijinul lui Călin Georgescu, ajutând chiar la coordonarea protestelor în favoarea acestuia, în paralel cu faptul că se află sub urmărire penală împreună cu soțul său într-un dosar de cămătărie.

Alina Filip a avut un rol activ în organizarea protestelor de Ziua Unirii Principatelor Române de la Iași, coordonând participanții veniți din Botoșani, potrivit unei postări pe Facebook. În timpul manifestațiilor, soția interlopului Petronel Corduneanu a fost prezentă și a surprins momentul într-o fotografie alături de Lidia Vadim Tudor, deputată AUR și fiica fostului lider politic.

La începutul lunii aprilie 2021, anchetatorii i-au reținut pe Petronel Corduneanu și pe soția sa, Alina Filip, pentru 24 de ore, după audieri. Ulterior, procurorii au dispus plasarea lor sub control judiciar, permițându-le să rămână în libertate.