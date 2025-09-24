Crin Antonescu a spus că Elena Udrea se înșală atunci când afirmă că fenomenul are originea în 2015. El a amintit celebra înregistrare în care fostul președinte Traian Băsescu explica modul în care s-a judecat cazul Voiculescu.

În opinia sa, acele momente arătau clar că intervențiile politice erau deja prezente, iar magistrații erau folosiți în scopuri partizane.

Fostul lider PNL a subliniat că aceeași societate care, în trecut, susținea că votul pentru Traian Băsescu era singura cale pentru a salva România de corupție, iar ulterior pleda pentru Klaus Iohannis ca alternativă la PSD, este acum critică la adresa magistraților, acuzându-i de pensii prea mari și lipsă de profesionalism.

„Doamna Udrea ne spunea că a început cătușiada în 2015, dar nu a început atunci, a început mult mai devreme. În acea înregistrare celebră, în care Băsescu relatează cum s-a judecat cazul Voiculescu, acolo asta spune. Acum magistrații nu mai sunt buni, au pensii prea mari. Vorbim de aceiași oameni care ne-au spus că trebuie să votăm cu Băsescu să salvăm România de corupție, aceiași oameni care ne-au spus să votăm cu Iohannis ca să scăpăm de PSD și aceiași oameni care ne-au spus să votăm cu Nicușor ca să scăpăm de ruși”, a declarat Antonescu pentru Gândul.

Crin Antonescu a afirmat că actuala administrație, condusă de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, nu are o politică externă proprie. Potrivit acestuia, direcțiile vin în mare parte de la Paris și de la președintele Emmanuel Macron. El a spus că, în loc să construiască o strategie proprie, liderii români „preiau o foaie de parcurs” dictată din afară.

„Nicușor Dan și Bolojan sunt foarte legați de Paris, de președintele Macron și pur și simplu preiau o foaie de parcurs”, a afirmat Crin Antonescu.

Antonescu a avertizat că în ultima perioadă politica externă a României pare să fie concentrată aproape exclusiv pe relația cu Republica Moldova și, parțial, cu Ucraina. În opinia sa, această limitare a orizontului strategic nu este benefică.

El a menționat, ca exemplu, votul României în cazul unei declarații legate de Palestina, inițiată de Franța, la care țara noastră a mers pe linia Parisului fără să țină cont de poziția diferită a Statelor Unite.