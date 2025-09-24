Potrivit explicațiilor oferite de Crin Antonescu, măsura afectează direct încrederea cetățenilor în procesul democratic și lasă urme adânci în percepția publică.

Antonescu a subliniat că problema nu se rezumă la cine a câștigat sau cine a pierdut scrutinul, ci la faptul că aproximativ cinci milioane de alegători au rămas cu impresia că voturile lor au fost anulate. Această situație, consideră el, slăbește și mai mult o democrație deja marcată de scepticism și pune sub semnul întrebării rolul decisiv al cetățeanului în luarea deciziilor politice.

Fostul lider liberal consideră că anularea alegerilor reprezintă o lovitură suplimentară dată încrederii publice și că, într-un astfel de context, devine dificil de susținut ideea că vocea cetățenilor este cea care contează cu adevărat.

„Nu e vorba de cine a câștigat și cine a avut de pierdut. Lăsându-l la o parte pe Georgescu, e vorba de vreo cinci milioane de oameni. Oamenii ăia rămân cu ideea că lor li s-au luat voturile. E o lovitură în plus democrației într-o Românie în care mereu a existat un scepticism. E destul de greu acum să acreditezi ideea că ultimul cuvânt e la cetățean. Aici e deja o chestiune care revine președintelui”, a declarat Antonescu la Gândul.

Amintim că fostul lider PNL și candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre această situație și în cadrul podcastului „HAI Live!”. La momentul respectiv, Antonescu a susținut că ar fi fost o mare eroare ca Georgescu să ajungă președintele României. Totuși, el a criticat decizia de anulare a unor alegeri, prin care milioane de voturi au fost invalidate.

În opinia lui, este lipsit de logică să fie anulat un scrutin pe baza unor explicații incomplete sau amânate. Potrivit liderului liberal, autoritățile au admis că nu aveau suficiente argumente clare, dar sperau să aducă ulterior altele. Antonescu a concluzionat că, pentru o parte importantă a românilor, procesul electoral nu a părut liber, din moment ce li s-a anulat votul și le-a fost blocată o opțiune de candidat.