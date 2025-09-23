Într-o discuție surprinsă cu camera ascunsă, Diana Cearskaia, responsabilă cu imaginea Partidului „Moldova Mare”, a explicat că partidul a beneficiat de o echipă tehnică formată din 65 de oameni, similară cu aceea care au lucrat exclusiv pe TikTok pentru promovarea lui Călin Georgescu.

Ea a spus că există o mapă cu toate pozițiile și că investițiile financiare au fost considerabile. Cearskaia a comparat forța echipei cu resursele limitate ale formațiunii sale, afirmând că o astfel de susținere ar fi garantat victoria în alegeri pentru oricine ar fi beneficiat de ea.

„Știi că pentru români a lucrat o echipă formată din 65 de oameni numai pe TikTok? Ești la curent? Dar știi câți bani au fost investiți acolo? Am o mapă cu toate pozițiile indicate. Echipa tehnică era atât de puternică. Dacă aș fi avut asemenea posibilități, pot doar să visez la asta. Deși Partidul „Moldova Mare” este, poți să spui, zero, începând de la conducere și până la participarea în alegeri, dacă aș avea o asemenea echipă, aș învinge la sigur în alegeri”, i-a spus Cearskaia.

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, este finanțat de afaceristul pro-rus Ilan Șor, fugit din Republica Moldova după condamnarea în dosarul „Furtul miliardului”. NordNews.md arată că formațiunea este parte a unei rețele de influență susținute prin ONG-ul „Evrazia”, controlat direct de Șor.

Aceste structuri au ca obiectiv principal influențarea opțiunilor de vot din Republica Moldova, dar și sprijinirea candidaților favorabili intereselor Moscovei în alte state din regiune.

Jurnaliștii NordNews.md au lucrat timp de cinci luni „cot la cot” cu oamenii trimiși de Moscova, reușind să câștige încrederea rețelei. În această perioadă, au prestat inclusiv servicii în interesul Partidului „Moldova Mare” și al blocurilor „Alternativa” și „Patriotic”.

Documentarea realizată arată mecanismele prin care Rusia finanțează și coordonează grupări politice și ONG-uri pentru a influența direct rezultatele electorale.

Scopul final al acestei rețele este influențarea alegerilor parlamentare programate pe 28 septembrie 2025 în Republica Moldova.

Jurnaliștii au urmărit și arătat cum resursele financiare, echipele tehnice și strategiile de propagandă online sunt folosite pentru a promova candidați și partide favorabile Moscovei, consolidând astfel controlul indirect al Rusiei asupra regiunii.