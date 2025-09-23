Specialiștii în finanțe avertizează că vinerea este ziua mai puțin potrivită pentru retrageri semnificative de numerar. Aceasta coincide cu închiderea operațiunilor bancare pentru weekend, ceea ce poate complica soluționarea eventualelor probleme.

„Analizând comportamentul consumatorilor în ceea ce privește cheltuielile și tendințele bancare, am ajuns la concluzia că vineri este ziua cea mai puțin potrivită pentru a retrage o sumă mare de numerar din bancă”, a explicat pentru aol.com Bhavin Swadas, expert financiar și CEO la Squeal My Deal.

Blocajele sau verificările suplimentare care ar putea apărea nu pot fi rezolvate decât în prima zi lucrătoare a săptămânii următoare, ceea ce poate fi incomod pentru persoanele care au nevoie de acces rapid la bani.

Specialiștii subliniază că retragerile importante vinerea pot crea o perioadă de vulnerabilitate pentru client. Tranzacțiile suspecte sau problemele tehnice nu pot fi procesate imediat, ceea ce întârzie disponibilitatea numerarului.

„Majoritatea băncilor nu pot procesa revizuiri interne, verificări ale conformității și unele transferuri bancare decât în următoarea zi lucrătoare”, a adăugat Swadas.

Această situație poate fi problematică în cazul unor cheltuieli urgente. Lipsa fondurilor disponibile pe parcursul weekendului poate afecta plata facturilor sau achizițiile necesare, generând stres financiar.

Un alt factor care contribuie la risc este aglomerarea sucursalelor și golirea ATM-urilor. Vinerea, mulți clienți își primesc salariile, achită facturi sau planifică cheltuieli pentru weekend, ceea ce crește volumul de tranzacții simultane.

Retragerile mari sunt adesea monitorizate suplimentar, în special dacă depășesc praguri precum 5.000 sau 10.000 de dolari.

„O zi de vineri, s-ar putea să nu fie momentul rezolvării problemelor semnalate înainte de weekend. O astfel de întârziere poate afecta tranzacțiile din carnetul de credit sau chiar angajamentele urgente”, avertizează Swadas.

Potrivit experților, mijlocul săptămânii reprezintă perioada optimă pentru retrageri de numerar considerabile. În special miercurea, când băncile nu sunt supraaglomerate, operațiunile se desfășoară mai rapid și există timp pentru rezolvarea eventualelor probleme.

„Acestea sunt zilele cu trafic redus, când băncile sunt complet finanțate și mai dispuse să răspundă la solicitări sau întrebări”, a recomandat Swadas.

Astfel, clienții pot evita întârzierile și pot accesa fondurile fără dificultăți, reducând riscul unor neplăceri financiare neașteptate.

Chiar și în cazul serviciilor bancare online, regula bancomatului rămâne relevantă. Majoritatea băncilor digitale folosesc procesarea ACH, care nu funcționează în weekend, ceea ce poate întârzia transferurile sau retragerile mari.

„Majoritatea băncilor online depinde de ACH, ceea ce nu ar trebui făcut în weekend”, subliniază Swadas.

Fie că este vorba de ATM-uri fizice, fie de transferuri digitale, alegerea momentului corect poate face diferența între o tranzacție finalizată rapid și întârzieri care afectează planurile financiare.

Pe lângă vinerea, lunea poate fi problematică pentru retrageri mari. După weekend, băncile reiau activitatea cu un volum mare de tranzacții, ceea ce poate încetini procesarea cererilor.

Specialiștii recomandă marți, miercuri și joi pentru retrageri semnificative. Astfel, există timp pentru corectarea eventualelor probleme și șanse mai mari ca operațiunile să fie finalizate fără dificultăți.

Un aspect esențial este planificarea anticipată. Retragerile programate în mod strategic permit acces rapid la numerar și reduc riscul întârzierilor sau blocajelor.

„Vinerea ar trebui evitată, la fel ca și lunea. De câte ori este posibil, ar trebui să faceți asta la mijlocul săptămânii”, a concluzionat Swadas.

Respectarea acestor recomandări ajută la gestionarea eficientă a fondurilor și la evitarea situațiilor neprevăzute care pot apărea atunci când tranzacțiile nu sunt procesate la timp.