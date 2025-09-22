Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a precizat că reuniunea se va concentra pe continuarea vizitei efectuate la începutul lunii de Ursula von der Leyen și comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele aflate de-a lungul frontierelor estice ale Uniunii Europene.

El a spus că discuțiile vor avea caracter politic și că ar putea participa inclusiv miniștri. Totodată, Regnier a explicat că statele membre vor rămâne în prim-planul procesului, iar Comisia va evalua interesele și nevoile fiecăruia, urmând să decidă împreună următorii pași.

„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacităţi au şi care sunt nevoile lor. În urma acestei discuţii, vom decide împreună cu statele membre şi Ucraina cu privire la următorii paşi potenţiali”, a declarat Regnier.

Regnier a menționat că Ungaria și Slovacia nu vor lua parte la această primă rundă de discuții, precizând că întâlnirea este destinată în mod special celor șapte state aflate pe linia de frontieră cu Rusia sau în proximitatea imediată. Totuși, el a arătat că pe viitor este posibil ca și alte state să fie implicate.

Oficialii europeni au subliniat că inițiativa vine după mai multe incidente în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, ceea ce a dus la apeluri urgente pentru consolidarea securității.

În plus, Estonia a raportat incidente similare, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat în discursul privind starea Uniunii că este nevoie de un „zid de protecție” împotriva dronelor.

Comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, a cerut în repetate rânduri dezvoltarea urgentă a unui astfel de sistem după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. El a menționat că discuțiile cu miniștrii apărării din statele membre ar trebui să fie următorul pas pentru a construi infrastructura necesară.

Publicația Financial Times a relatat că Uniunea Europeană intenționează să se bazeze pe tehnologii deja folosite în Ucraina, inclusiv sisteme de detectare, bruiaj și neutralizare a dronelor. Acest „zid” ar urma să combine mijloace civile și militare, pentru a proteja atât infrastructura critică și trupele NATO, cât și populația din zonele expuse.

După întâlnire, Comisia Europeană și statele participante vor decide asupra modului de implementare a proiectului, asupra surselor de finanțare și asupra coordonării cu NATO. Ucraina, stat aflat deja în prima linie a confruntării cu atacurile aeriene, va contribui cu experiența sa directă.