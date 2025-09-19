Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, consideră că incidentele similare celor provocate de dronele rusești în România și Polonia vor continua, având în vedere contextul de război de la graniță. „Important este să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm”, a subliniat acesta. Referindu-se la situațiile recente în care aparate rusești au încălcat spațiul aerian românesc sau fragmente de drone au ajuns pe teritoriul țării, Moșteanu a declarat că „vom vedea astfel de provocări în continuare”.

„Eu sunt sigur că, așa cum am văzut provocările din Polonia și din România, vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înțelepciune și să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm. Am făcut asta, vom face în continuare împreună cu aliații noștri”, a adăugat ministrul.

Întrebat despre resturile de dronă descoperite joi pe plaja de la Vadu, Moșteanu a precizat că „bucățile de dronă, în sine, nu reprezintă neapărat un pericol”.

„Dacă sunt doar bucăți de plastic, dacă e o dronă explodată (…)… trebuie verificată și în cazul acesta. Și ieri (joi – n.r.) s-au dus toate structurile statului care au atribuții, pentru că nu știm ce mai e acolo. Vedem, din când în când, apar resturi de drone, fie că e vorba de drone navale sau de drone aeriene, apar pe teritoriul României, în zona Dobrogea sau la malul Mării Negre. Avem peste 20 de incidente în care bucăți de dronă au căzut pe teritoriul României după ce au fost distruse de antiaeriana ucraineană și au fost documentate și anunțate. (…) Asta este realitatea. (…). Se mai întâmplă lucruri de-astea. Suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place”, a mai adăugat oficialul.

Reacția ministrului vine după pe plaja Vadu, au fost găsite noi fragmente ce par să provină dintr-o dronă. Resturile au fost descoperite de inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării în timpul unei acțiuni de ecologizare desfășurate între Edighiol și Periboina. Printre ele se află și o piesă metalică de dimensiuni mari, identificată ca parte a unei drone.

„Ieri, 17 septembrie 2025, echipa de inspectori ecologi ai Serviciului Inspecție, Monitorizare și Educație Ecologică Razim – Sinoe a desfășurat o nouă acțiune de igienizare în sudul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în zonele Plaja Vadu, Edighiol–Periboina”, a transmis ARBDD.

Pe fragment a fost găsit un avertisment scris în limba rusă, cu mesajul „Nu atingeți”. Resturile au fost ridicate și urmează să fie analizate de specialiști, pentru a se stabili cu exactitate proveniența lor și modul în care au ajuns pe litoralul românesc.

Incidentul survine la câteva zile după ce, pe 13 septembrie, o dronă de tip Geran, utilizată de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, a pătruns în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost interceptat de două aeronave F-16 aflate în misiune de patrulare în nordul Dobrogei.

Conform Ministerului Apărării, drona a zburat aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche până la sud-vest de Izmail, după care a părăsit teritoriul României prin zona Pardina, întorcându-se în Ucraina.