Florin Manole i-a îndemnat pe cei care nu au aplicat până acum să depună cereri și pe cei care pot să sprijine persoanele vulnerabile să o facă. Aceste tichete vor putea fi folosite, începând cu 23 septembrie 2025, pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august.

Potrivit cifrelor oferite de ministru, au fost plătite viner, 19 septembrie, primele tichete de energie pentru 274.541 de persoane, în valoare totală de 27.384.900 lei.

„Ne ținem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie și august. Îi îndemn pe toți cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”, a scris ministrul pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a transmis că verificarea cererilor validate automat prin aplicația EPIDS a fost finalizată, iar tichetul emis confirmă eligibilitatea solicitantului pentru sprijinul financiar.

Procesul de stabilire a eligibilității cererilor pentru lunile iulie și august 2025 continuă până la data de 27 septembrie 2025, termenul limită de depunere a cererilor. După această dată, sprijinul va fi acordat începând cu luna în care se depune cererea, până la 31 martie 2026.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS și s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025. Tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie. Astăzi, 19 septembrie a.c., ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei. Astfel, începând din 23 septembrie 2025, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august”, a transmis ANPIS într-un comunicat.

Tichetele de energie nu trebuie prezentate la achitarea facturii în oficiile poștale, nu sunt transmisibile și nu pot fi folosite pentru alte locuri de consum decât cel pentru care au fost acordate.