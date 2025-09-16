Românii mai pot cere ajutor de 50 de lei pentru plata facturilor la energie până pe 27 septembrie, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Acest ajutor vine sub formă de tichet de 50 de lei pe lună, folosit doar pentru facturile la curent electric. Voucherul este valabil până pe 31 martie 2026. Poate cere acest ajutor:

persoanele singure cu venit lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit lunar pe membru de până la 1.784 lei.

Cei care primesc venitul minim de incluziune sunt înscriși automat și nu trebuie să depună cerere. Cererea se poate depune online, la oficiile poștale sau la primării. Este bine să o depuneți cât mai repede, ca să nu pierdeți ajutorul pentru facturile din iulie și august 2025.

În cerere trebuie să puneți datele voastre și ale familiei, precum și informații despre venituri, dacă este cazul. Cei care primesc pensie din sistemul național nu trebuie să scrie veniturile – le transmite Casa Națională de Pensii Publice.

Atunci când completați cererea pentru ajutorul la facturile de energie, trebuie să puneți: codul POD al locului unde folosiți energia, codul de client al contractului de curent. Aceste informații se găsesc pe factura de la furnizor. Este foarte important să completați corect cererea: să folosiți diacritice, să scrieți mai întâi numele, apoi prenumele, și CNP-ul complet, cu 13 cifre.

Completarea cererii nu este greu, iar dacă datele sunt corecte, veți primi ajutorul mai ușor. Ministerul Muncii a publicat un videoclip care explică pas cu pas cum se completează cererea. Ajutorul se acordă pentru întreaga gospodărie, nu pentru fiecare persoană în parte.

Banii nu se dau cash și nici nu se trimit în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului.

La începutul lunii septembrie, doar o parte dintre cei care ar fi putut beneficia s-au înscris – aproximativ 385.000 din 2,1 milioane de gospodării cu venituri mici. 43.000 de cereri au fost respinse pentru că nu respectau regulile.