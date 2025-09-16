Statele Unite ale Americii au readus complet Ungaria în programul american Visa Waiver, după ce Guvernul Orban a luat măsuri pentru a îmbunătăți securitatea.

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a salutat decizia și a spus că dificultățile pentru unguri de a călători în SUA sub Administrația Biden s-au terminat. El a explicat că, după discuțiile dintre cele două guverne, toți cetățenii ungari vor putea intra în SUA fără viză începând cu 30 septembrie și că sistemul ESTA le va permite să călătorească de mai multe ori în doi ani fără o nouă autorizație.

„Dacă administraţia Biden a făcut extrem de dificilă pentru unguri călătoria în Statele Unite, acest lucru s-a încheiat acum. După discuţiile dintre cele două guverne, toţi cetăţenii ungari vor fi incluşi în programul de scutire de vize pentru SUA începând cu 30 septembrie. Astăzi, cooperarea nu înseamnă animozitate şi predici, ci prietenie, respect reciproc şi cooperare reuşită”, a spus oficialul maghiar.

Oficialii americani au spus că restricțiile au fost aplicate din cauza unor probleme din trecut legate de modul în care se acorda cetățenia. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a explicat că în anul 2011 Guvernul de la Budapesta a lansat un program simplificat pentru obținerea cetățeniei și aproape un milion de oameni au obținut astfel cetățenia ungară, înainte ca Ungaria să introducă verificarea completă a identității prin biometrie în anul 2020.

Între anii 2011 și 2020, programul nu avea proceduri suficiente pentru a verifica identitatea celor care solicitau cetățenia, iar unele pașapoarte ungare valabile au fost obținute în mod fraudulos de către infractori sau persoane fără legături cu Ungaria.

„În perioada din 2011 până în 2020, programului i-au lipsit proceduri adecvate de a verifica identităţile solicitanţilor, înainte de a le permite să obţină cetăţenia. Ştim că au fost obţinute în mod fraudulos paşapoarte ungare valide de către infractori şi indivizi fără legătură cu Ungaria”, a spus oficialul american la acea vreme.

Programul Visa Waiver le permite oamenilor să călătorească în Statele Unite ale Americii pentru turism sau afaceri timp de până la 90 de zile, fără să fie nevoie de viză. Călătorii trebuie să aibă înainte o aprobare valabilă de la Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA) și să respecte anumite reguli. Ca o țară să poată intra în program, trebuie să îndeplinească mai multe condiții, cum ar fi:

să colaboreze cu SUA pentru securitate și aplicarea legii;

să emită pașapoarte electronice;

ca mai puțin de 3% dintre cererile de viză să fie refuzate;

să raporteze rapid pașapoartele pierdute sau furate;

să mențină standarde ridicate în combaterea terorismului, control la frontieră și securitatea documentelor.

Ungaria a îndeplinit aceste cerințe și va putea intra în programul Visa Waiver. Asta înseamnă că maghiarii pot merge în SUA fără viză, dar trebuie să aibă un pașaport electronic și o autorizație ESTA valabilă. Autorizația ESTA se obține online, răspunzând la câteva întrebări despre sănătate și securitate. Dacă totul este în regulă, autorizația se acordă automat și este valabilă doi ani sau până expiră pașaportul. Dacă nu se obține ESTA sau dacă cineva vrea să stea în SUA mai mult de 90 de zile, va trebui să ceară o viză normală de vizitator.