România depune eforturi susținute pentru a reveni în Programul Visa Waiver al Statelor Unite, a declarat marți ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. Oficialul a precizat că autoritățile de la București colaborează strâns cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții americane pentru a facilita reintrarea țării noastre în program, însă nu există încă garanții privind un rezultat rapid.

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă şi cu alte agenţii de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Programul Visa Waiver şi credem că s-au parcurs paşi importanţi faţă de luna mai când a venit această decizie. Evident, nu există nicio garanţie că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o şansă foarte bună şi un dialog foarte bun şi cu Casa Albă şi cu Departamentul de Stat, pentru că ceea ce propune România în acest moment Statelor Unite este cel mai extins parteneriat privind protecţia frontierelor şi cooperare în domeniul securităţii dintre toate statele participante până acest moment în Programul Visa Waiver, adică cele 42 de state, ceea ce înseamnă că România este cu mult deasupra altor state ca standard în acest domeniu”, a afirmat Andrei Muraru, prezent la Bucureşti la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române.

Ambasadorul a subliniat că propunerea României către Statele Unite reprezintă „cel mai extins parteneriat privind protecția frontierelor și cooperarea în domeniul securității dintre toate statele participante până în prezent în Programul Visa Waiver”, depășind standardele celorlalte 42 de state membre.

Muraru a mai clarificat că niciun oficial american nu a asociat retragerea României din program cu anularea alegerilor din 6 decembrie 2024.

„Există evaluări şi percepţii care pot conduce la această idee, dar niciun oficial american, nici în discuţiile pe care le-am avut în spatele uşilor închise, dar şi în spaţiul public, nu a asociat cele două evenimente – anularea alegerilor din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Programul Visa Waiver”, a adăugat ambasadorul României în Statele Unite.

Retragerea României din Programul Visa Waiver a fost anunțată pe 2 mai de Administrația președintelui Donald Trump, decizie explicată doar printr-un comunicat scurt al Departamentului pentru Securitate Internă, fără alte detalii legate de imigrația ilegală, domeniu în care România a avut tradițional cifre foarte scăzute.

„În afară de comunicatul foarte scurt pe care l-a emis Departamentul pentru Securitate Internă la începutul lunii mai, nu există alte explicaţii, nici legate de imigraţia ilegală, pentru că România a avut întotdeauna tradiţional o cifră foarte scăzută”, a menţionat ambasadorul.

La o conferință de presă de azi, 26 august, Oana Ţoiu a declarat că nu există nicio diferență de opinii privind subiectul Visa Waiver și că, așa cum afirmase anterior, includerea României în program implică două componente: tehnică și politică.

Ea a precizat că, pe partea tehnică, România și-a îndeplinit deja indicatorii și că autoritățile continuă să lucreze în relația bilaterală, inclusiv cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Cancelaria prim-ministrului, pentru a îmbunătăți schimbul de informații.

Ţoiu a menționat, ca exemplu, verificarea cetățeniei române a persoanelor identificate pe teritoriul SUA ca depășind perioada legală de ședere, subliniind că acest aspect reprezintă un element important în avansul tehnic al relației.

„Nu există o diferenţă de opinii pentru subiect. Aşa cum am şi declarat de prima dată: pentru Visa Waiver şi includerea României în programul de viză există două componente: componenta tehnică şi componenta politică. Pe componenta tehnică, România şi-a îndeplinit indicatorii. În continuare lucrăm în relaţia bilaterală, inclusiv cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Cancelaria premierului, pentru a ne asigura, chiar dacă au fost deja îndepliniţi aceşti indicatori, că îmbunătăţim schimbul de informaţii, de exemplu, modalitatea de verificare a cetăţeniei române a cetăţenilor care, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, sunt, de exemplu, identificaţi ca cetăţeni care au depăşit perioada în care puteau să stea legal pe teritoriul SUA – şi acesta este un element important în avansul tehnic pe această relaţie”, a afirmat Ţoiu, la o conferinţă de presă, întrebată în legătură cu poziţia ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru.

Oana Ţoiu a explicat că evaluarea politică, considerată o componentă foarte importantă în procesul Visa Waiver, implică mai multe elemente. Ea a subliniat că, la momentul respectiv, schimbarea paradigmei administraţiei preşedintelui Trump privind securitatea frontierelor și migrația, foarte apropiată de decizia Statelor Unite de a suspenda temporar procesul de aderare a României la Visa Waiver, a fost un factor semnificativ.

Ţoiu a menționat că oficialii americani au criticat public decizia României de anulare a alegerilor, cu referire explicită la declarația lui J. D. Vance de la conferința din iunie, cerând mai multe explicații în legătură cu această decizie.

„În ceea ce priveşte evaluarea politică, care este o componentă foarte importantă, sunt mai multe elemente şi le reiau. Pe de o parte, felul în care, la momentul respectiv, s-a schimbat paradigma administraţiei preşedintelui Trump faţă de felul în care se uită la securitatea la graniţe şi la migraţie şi la momentul respectiv foarte apropiat de decizia comunicată de Statele Unite ale Americii, de suspendare temporară a procesului de aderarea României la Visa Waiver, declaraţiile de la acea vreme, asumate de oficiali americani care au criticat în spaţiul public, pe platformele mai multor conferinţe internaţionale, cel mai la îndemână de menţionat este declaraţia lui J. D. Vance de la conferinţa din iunie. La acel moment au cerut mai multe explicaţii faţă de decizia României pentru anularea alegerilor”, a explicat Oana Ţoiu.

Oana Ţoiu a afirmat că situaţia s-a schimbat faţă de perioada anterioară și că acest lucru este confirmat și de ambasadorul României în Statele Unite. Ea a explicat că, între timp, echipele diplomatice ale României s-au asigurat că furnizează partenerilor internaționali toate informațiile necesare pentru a clarifica decizia României.

De asemenea, Ţoiu a menționat că există două declarații recente, una la nivelul Uniunii Europene și una la nivel NATO, care confirmă că România a fost ținta unor atacuri hibride și a unor ingerințe externe, ceea ce reprezintă un element important și în relația bilaterală cu Statele Unite.