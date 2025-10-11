Românii care au muncit legal în Spania, cu contract și contribuții la asigurările sociale, trebuie să știe că pensia lor depinde strict de anii lucrați și de nivelul bazei de cotizare. Sistemul spaniol de pensii este organizat în două mari categorii: pensii contributive și pensii necontributive, potrivit publicației ziarulromanesc.es.

Pensia contributivă se acordă celor care au plătit contribuții la sistemul de securitate socială pentru cel puțin 15 ani. Cei care nu au reușit să atingă această vechime pot solicita pensia necontributivă pentru limită de vârstă, însă aceasta vine cu condiții suplimentare legate de venit și rezidență.

Legislația actuală din Spania prevede că doar persoanele cu o contribuție minimă de 15 ani pot accesa o pensie contributivă. Totodată, pentru a beneficia de cuantumul maxim al pensiei, lucrătorii trebuie să fi cotizat cel puțin 36 de ani și 6 luni. În lipsa acestui prag, pensia se calculează proporțional, în funcție de perioada lucrată și baza de contribuție.

Date oficiale arată că puțini români care au lucrat în Spania reușesc să atingă vechimea necesară pentru pensia integrală. Mulți dintre ei au perioade de muncă fragmentate, contracte temporare sau contribuții minime, ceea ce le reduce substanțial pensia finală.

Un element esențial în calculul pensiei este baza de cotizare – suma asupra căreia se aplică procentul de contribuție la asigurările sociale. Această bază diferă în funcție de categoria profesională și de grupa de cotizare în care se încadrează angajatul.

Pentru anul 2024, autoritățile spaniole au stabilit baza minimă de cotizare la 1.260 de euro pe lună pentru grupele de la 4 la 11.

În cazul grupei 3, valoarea crește ușor la 1.269,30 euro, iar pentru grupa 2 ajunge la 1.459,20 euro. Cea mai mare bază, de 1.759,50 euro, este aferentă grupei 1, destinată persoanelor cu funcții de conducere sau specialiștilor cu studii superioare.

De la această bază se calculează ulterior pensia contributivă, iar nivelul ei influențează direct suma finală pe care o va încasa persoana la momentul retragerii din activitate. Cei care au cotizat la baza minimă vor primi, în mod firesc, o pensie mai mică decât cei care au avut contribuții mai mari.

Pentru românii care au lucrat în domenii precum construcțiile, agricultura sau serviciile, bazele de cotizare se situează de regulă în zona minimă, ceea ce explică de ce valorile pensiilor sunt adesea modeste. Totuși, sistemul permite completarea perioadelor lucrate în mai multe țări din Uniunea Europeană, astfel încât vechimea totală să fie recunoscută în calculul pensiei.

Persoanele care nu au reușit să contribuie timp de 15 ani pot solicita pensia necontributivă pentru limită de vârstă. În 2023, această pensie avea valori cuprinse între 121,15 euro și 484,61 euro lunar, în funcție de situația personală și de veniturile totale ale solicitantului.

Pentru a obține o pensie contributivă, chiar și la nivel minim, trebuie dovedită o vechime de cel puțin 15 ani de cotizare. În acest caz, cuantumul variază între 630 euro și 879,75 euro pe lună, în funcție de grupa de cotizare și fără includerea eventualelor suplimente pentru pensiile minime.

Cei care au o vechime de peste 36 de ani și jumătate pot primi pensia integrală, care, în funcție de baza de cotizare, se situează între 1.260 euro și 1.759,50 euro lunar. În aceste condiții, contribuțiile susținute și constante devin factorul principal care determină nivelul pensiei viitoare.

Potrivit datelor furnizate de platforma epdata.es, în decembrie 2024 Spania înregistra un total de 10,28 milioane de pensii plătite, corespunzătoare unui număr de 9,3 milioane de pensionari. Ministerul Incluziunii a raportat că pensia medie a crescut la 1.261,9 euro, însă această valoare variază în funcție de contribuțiile individuale și de categoria profesională.

Pentru românii care plănuiesc să se întoarcă în țară sau să combine anii lucrați în România și Spania, este important de știut că cele două sisteme de pensii pot fi cumulate prin mecanismul european de totalizare a perioadelor de asigurare. În acest fel, vechimea din ambele state contribuie la stabilirea unei pensii unice, proporțională cu anii lucrați în fiecare țară.