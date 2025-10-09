În România, penele de curent obișnuite durează de regulă între 30 de minute și câteva ore, însă un blackout generalizat ar putea însemna 12 până la 72 de ore fără electricitate, iar în scenariile severe chiar peste 5 zile în unele regiuni. În astfel de momente, magazinele, bancomatele și pompele de apă pot fi nefuncționale.

În astfel de momente, accesul la informație, la apă potabilă și la alimente devine esențial. Pentru a face față, fiecare gospodărie ar trebui să dispună de o rezervă minimă de provizii. Apa este prioritară. Specialiștii recomandă un consum de cel puțin doi litri de apă pe zi pentru fiecare persoană, ceea ce înseamnă că o familie de patru persoane are nevoie de minimum 24 de litri pentru o perioadă de trei zile. O astfel de rezervă costă în jur de 30-40 de lei.

La fel de importante sunt alimentele care pot fi păstrate fără frigider și consumate fără gătire. Conservele de carne sau de pește, legumele la borcan, biscuiții, fructele uscate, pastele și orezul reprezintă opțiuni sigure și accesibile. Pentru o familie de patru persoane, o cantitate suficientă pentru trei zile costă între 150 și 200 de lei. Aceste produse pot fi păstrate luni întregi, ceea ce face investiția una practică și de durată.

Lipsa curentului afectează imediat și iluminatul, așa că o lanternă bună, cu baterii de rezervă, sau una reîncărcabilă cu panou solar devine indispensabilă. Mulți aleg și o variantă de powerbank pentru a putea încărca telefonul mobil. Un astfel de set, format din lanternă, baterii și acumulator extern, costă între 100 și 200 de lei, în funcție de calitate și autonomie.

O altă componentă esențială a pregătirii este trusa medicală de urgență. Ea ar trebui să includă medicamente de bază pentru durere, febră sau probleme digestive, alături de plasturi, dezinfectant și o pereche de mănuși. Costurile unei truse minime se situează între 70 și 100 de lei. La fel de utile pot fi produsele de igienă personală, precum servețele umede, săpun solid, hârtie igienică sau saci menajeri, care, în lipsa apei curente, ajută la menținerea unui minim confort. Acestea se pot cumpăra cu 50-70 de lei.

Pentru a rămâne informați atunci când internetul și televiziunea nu funcționează, un radio portabil alimentat cu baterii este o investiție recomandată de toate ghidurile de protecție civilă. Un aparat simplu costă între 80 și 150 de lei, iar în multe cazuri poate funcționa și cu baterii reîncărcabile. De asemenea, în lipsa rețelelor electronice de plată, este util ca fiecare familie să păstreze în casă o sumă de bani în numerar, precum și copii ale documentelor importante, păstrate într-un dosar impermeabil.

În total, o familie de patru persoane poate fi pregătită pentru o pană de curent care durează trei zile cu un buget cuprins între 500 și 700 de lei, în funcție de alegerile făcute. Dacă se dorește o rezervă extinsă pentru o săptămână, costurile pot ajunge la aproximativ 1.000-1.200 de lei. De cele mai multe ori, aceste cumpărături se fac o singură dată, iar alimentele sau echipamentele pot fi refolosite sau completate periodic.

Chiar dacă probabilitatea unui blackout major în România este redusă, autoritățile europene avertizează că fenomenele meteo extreme, atacurile cibernetice sau suprasolicitarea rețelelor electrice pot genera întreruperi extinse de alimentare.