Din cuprinsul articolului Universitatea de Medicină „Carol Davila” rămâne lider între universitățile românești

Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, alături de Academia de Studii Economice din București, se clasează în intervalul 801–1000 în prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026. Cele două instituții de învățământ superior sunt, astfel, cele mai bine poziționate universități din România.

Conform analizei publicate de Times Higher Education 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București ocupă primul loc la nivel național, între cele 22 de universități românești incluse în clasament, confirmându-și poziția de lider în domeniul educației medicale și al cercetării științifice.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, a subliniat că menținerea instituției, alături de Academia de Studii Economice din București, în intervalul 801–1000 mondial în clasamentul internațional Times Higher Education 2026 reprezintă o confirmare a valorii și prestigiului universității.

El a evidențiat faptul că această performanță consolidează poziția de vârf a UMF „Carol Davila” între cele 22 de universități românești incluse în clasament și reflectă munca, pasiunea și profesionalismul întregii comunități academice – cadre didactice, cercetători, studenți și parteneri instituționali.

Totodată, rectorul a arătat că excelența academică nu este un obiectiv singular, ci o promisiune reînnoită cu fiecare generație, iar UMF „Carol Davila” își reafirmă angajamentul de a rămâne un reper al educației și cercetării medicale internaționale.