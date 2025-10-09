Inițiativa consolidează parteneriatul dintre cele două instituții și reflectă angajamentul lor comun de a sprijini tranziția justă și creșterea durabilă a regiunii, contribuind la dezvoltarea unui sistem de transport urban modern și eficient.

Potrivit unui comunicat al Băncii Europene de Investiții (BEI), mandatul, sprijinit de inițiativa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), va oferi consultanță autorităților locale, facilitând pregătirea și finanțarea soluțiilor integrate de mobilitate urbană, în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul climei și transportului.

Experții EIB Advisory vor colabora cu Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului și cu cele șase municipii ale regiunii: Petroșani, Lupeni, Vulcan, Petrila, Uricani și Aninoasa. Sprijinul se va concentra pe alinierea planului de mobilitate urbană durabilă la politicile UE, dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare și consolidarea capacității instituționale pentru implementarea eficientă a acestora.

„Miza este viitorul uneia dintre principalele regiuni de Tranziţie Justă ale României, din punct de vedere istoric dependentă de mineritul cărbunelui şi aflată acum în proces de construire a unei economii mai curate şi mai conectate”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul sprijină tranziția verde a României, contribuind la îmbunătățirea mobilității, reducerea emisiilor de carbon și promovarea incluziunii sociale în regiunile aflate în transformare industrială.

Prin mandatul JASPERS, EIB Advisory va furniza expertiză tehnică pentru a garanta că investițiile generează un impact semnificativ la nivel local și regional. Printre proiectele planificate se numără:

60 km de piste pentru biciclete;

un hub intermodal în Petroșani;

o platformă digitală regională de tip „Mobility-as-a-Service”, care va permite planificarea, rezervarea și plata călătoriilor într-un singur loc, prin aplicație mobilă sau website.

„Reprezentăm şi susţinem parteneriatul, expertiza şi un viitor durabil, Valea Jiului a trecut prin schimbări şi provocări semnificative de-a lungul anilor, iar sprijinul nostru îşi propune să

transforme aceste provocări în noi oportunităţi. Suntem hotărâţi să oferim autorităţilor locale instrumentele strategice şi expertiza de care au nevoie pentru a implementa proiecte verzi, incluzive şi viabile din punct de vedere economic. Această iniţiativă transmite, de asemenea, un mesaj clar: chiar şi investiţiile de scară mai mică, bine pregătite şi orientate local, pot transforma comunităţile, pot întări rezilienţa regională şi pot deveni un model pentru tranziţia justă la nivelul întregii Românii”, a declarat vicepreşedintele BEI, Ioannis Tsakiris, citat în comunicat.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că exemplul Văii Jiului reprezintă o poveste despre adaptare și reinventare, iar sprijinul consultativ oferit de BEI va facilita transformarea viziunii pentru mobilitate durabilă în proiecte concrete care să aducă beneficii reale cetățenilor din regiune.

„Cu expertiza tehnică a BEI şi implicarea autorităţilor locale, putem trece de la planificare la implementare, oferind opţiuni de transport mai bune, aer mai curat şi noi oportunităţi pentru

locuitorii din întreaga regiune. Este important că această iniţiativă ne va ajuta să construim capacitate şi încredere la nivel local, asigurându-ne că fiecare euro investit aduce beneficii economice, de mediu şi sociale pe termen lung”, a spus Pîslaru.

Potrivit comunicatului, sprijinul EIB Advisory oferit prin JASPERS în Valea Jiului completează asistența tehnică existentă și va servi drept model pentru alte regiuni aflate în tranziție din România, contribuind la alinierea țării la Pactul Verde European și la obiectivele Tranziției Juste.