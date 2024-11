Ministerul Energiei a salutat decizia Comisiei Europene de a aproba un ajutor de stat în valoare de 3,9 miliarde de lei (aproximativ 790 de milioane de euro) pentru implementarea Planului de Închidere a Minelor din Valea Jiului în perioada 2023-2032. Fondurile vor fi utilizate pentru închiderea organizată a minelor Lonea, Lupeni, Vulcan și Livezeni, inclusiv reabilitarea ecologică a zonelor afectate și măsuri pentru siguranța operațiunilor miniere.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat că acest ajutor de stat reprezintă un pas important pentru viitorul regiunii și pentru protejarea locurilor de muncă.

„Fosta companie, Complexul Energetic Hunedoara, era în pragul falimentului. Am reuşit în acest mandat să salvăm cele peste 2.000 de locuri de muncă în Valea Jiului şi să dăm o perspectivă de viitor. (…)

Am coborât în mină şi asta le-am cerut tuturor directorilor să facă, pentru a rezolva problemele de la faţa locului. Am transferat activele şi angajaţii către noul CEVJ SA (Complexul Energetic Valea Jiului – n.r.), până la aprobarea finală a ajutorului de stat de către Comisia Europeană. Am luat un angajament personal că nimeni nu va fi lăsat în urmă în această tranziţie energetică complexă.

Acum, responsabilitatea şi diligenţa pentru implementarea acestui ajutor de stat revin exclusiv angajaţilor CEVJ SA, şi mă bazez pe corectitudinea lor pentru a colabora şi a construi o continuitate energetică sustenabilă şi curată în Valea Jiului până în 2032 şi după aceea”, a precizat ministrul.