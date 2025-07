Contul „solidarității” de la Ministerul Energiei. Mai mulți directori din companiile-cheie ale sectorului energetic controlate de stat au acceptat să renunțe voluntar la o parte din remunerație, într-un efort comun de solidaritate și responsabilitate socială.

Inițiativa, promovată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a condus la constituirea unui fond special, în prezent administrat de Ministerul Energiei, care va sprijini în viitor proiecte strategice și susținerea tinerilor talentați din domeniul tehnic.

Într-un context marcat de provocări economice și nevoia de a face ajustări financiare, Ivan a declarat că patru manageri de top din companii precum Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz au fost printre primii care au acceptat să-și reducă salariile cu aproximativ 20%.

Gestul a fost extins și către membrii consiliilor de administrație și directorat, astfel încât suma strânsă până acum să depășească 40.000 de lei.

Fondul creat în urma acestor donații urmează să fie folosit fie prin virarea în bugetul general consolidat, fie direcționat către investiții în sectorul energetic și sprijinirea tinerilor excepționali din domeniul ingineriei și tehnicii, care au potențial dar resurse limitate. Ministrul a anunțat că va purta discuții cu Ministerul Finanțelor pentru a defini clar destinația acestor resurse.

„Am început un audit la toate companiile la care statul român, prin Ministerul Energiei, este acţionarul unic, majoritar sau minoritar. Acolo unde este acţionar unic sau majoritar, avem pârghii reale prin care să facem aceste modificări, inclusiv să stabilim un plafon pentru indemnizaţii, precum şi un număr maxim de cinci membri în CA, de exemplu, pentru că pot să funcţioneze la fel de bine şi cu cinci membri în loc de nouă membri. De asemenea, unde am avut câteva aberaţii care mi-au apărut în aceste două săptămâni de când sunt în portofoliu, am trimis şi Corpul de control şi am deja trei situaţii în care Corpul de control îşi face treaba pentru a vedea exact care sunt riscurile foarte mari legate de aceste companii, care sunt şi pe pierdere multe dintre ele. Lucrez şi cu oameni din minister, dar şi cu experţi în guvernanţă corporativă şi în energie, din cele patru mari companii de consultanţă (Big four), precum şi oameni care au condus companii şi au experienţă şi au rezultate foarte bune în zona privată. Şi nu fac nimic altceva decât să iau modelul de indicator de performanţă din modelul privat (…)”, a afirmat oficialul.