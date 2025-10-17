Compania a anunțat că, în această săptămână, a început procedura de obținere a autorizațiilor necesare pentru construirea a 15 parcuri de baterii de stocare a energiei electrice, cu o capacitate totală de aproximativ 1 GWh. Electrica intenționează să valorifice terenuri din patrimoniul său și să avanseze semnificativ în implementarea strategiei sale pentru 2030.

Reprezentanții Electrica au precizat că dezvoltarea celor 15 parcuri de stocare, cu o capacitate totală de 1 GWh, va contribui la reducerea semnificativă a volatilității prețurilor și a dependenței de importuri. Potrivit companiei, această investiție strategică sprijină transformarea Electrica într-un actor important al tranziției energetice și asigură reziliență operațională prin distribuția geografică a parcurilor. Proiectul va facilita integrarea eficientă a surselor regenerabile în creștere și demonstrează capacitatea firmei de a implementa infrastructură critică complexă. Reprezentanții companiei subliniază că proiectul urmărește nu doar dezvoltarea tehnologică, ci și consolidarea securității energetice a României pe termen lung.

”Dezvoltarea acestei infrastructuri de stocare de 1 GWh reprezintă un pilon strategic în transformarea Electrica într-un lider al tranziţiei energetice. Prin diversificarea geografică în 15 locaţii, asigurăm nu doar rezilienţă operaţională, ci şi capacitatea de a răspunde dinamic fluctuaţiilor de consum şi producţie din sistemul energetic naţional. Această investiţie demonstrează capacitatea noastră de a executa proiecte complexe de infrastructură critică, poziţionând Electrica ca partener de încredere pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Parcurile de stocare vor permite integrarea eficientă a capacităţilor regenerabile în creştere, reducând semnificativ volatilitatea preţurilor şi dependenţa de importuri. Ne-am asumat un calendar ambiţios, dar echipa noastră a demonstrat că poate livra proiecte de anvergură. Acest proiect nu este doar despre tehnologie sau capacitate, ci este despre redefinirea modului în care România gestionează securitatea energetică pentru următoarele decade”, a declarat Alexandru Chiriţa, CEO Electrica.

Începând cu 1 iulie 2025, piața de energie electrică din România a fost liberalizată, iar prețurile au înregistrat modificări semnificative. Pe 14 octombrie 2025, topul celor mai bune prețuri la energie electrică s-a schimbat considerabil față de luna iulie a aceluiași an.

Modificări semnificative

Hidroelectrica rămâne cel mai ieftin furnizor, însă diferența față de competitori s-a redus de la 22 de bani/kWh în iulie la doar 9 bani/kWh în octombrie.

PPC Energie a înregistrat cea mai mare scădere de preț, de la 1,42 lei/kWh în iulie la 1,30 lei/kWh în octombrie, urcând de pe locul 7 pe locul 4 în clasament.

Șase furnizori noi au intrat în top 10 față de luna iulie, inclusiv Grenerg, Premier Energy, E.ON Energie, OMV Petrom, ICCO Energy și Energy Core Development.

📝 Concluzii

Liberalizarea pieței a dus la o diversificare a ofertelor și la scăderea prețurilor medii în top 10 furnizori de la 1,35 lei/kWh în iulie la 1,28 lei/kWh în octombrie. Aceasta oferă consumatorilor mai multe opțiuni competitive. Pentru a beneficia de cele mai bune oferte, este recomandat ca utilizatorii să compare prețurile și condițiile furnizorilor disponibili.