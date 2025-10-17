Electrica investește în 15 parcuri de stocare a energiei, cu capacitate totală de 1 GWh
Compania a anunțat că, în această săptămână, a început procedura de obținere a autorizațiilor necesare pentru construirea a 15 parcuri de baterii de stocare a energiei electrice, cu o capacitate totală de aproximativ 1 GWh. Electrica intenționează să valorifice terenuri din patrimoniul său și să avanseze semnificativ în implementarea strategiei sale pentru 2030.
Reprezentanții Electrica au precizat că dezvoltarea celor 15 parcuri de stocare, cu o capacitate totală de 1 GWh, va contribui la reducerea semnificativă a volatilității prețurilor și a dependenței de importuri. Potrivit companiei, această investiție strategică sprijină transformarea Electrica într-un actor important al tranziției energetice și asigură reziliență operațională prin distribuția geografică a parcurilor. Proiectul va facilita integrarea eficientă a surselor regenerabile în creștere și demonstrează capacitatea firmei de a implementa infrastructură critică complexă. Reprezentanții companiei subliniază că proiectul urmărește nu doar dezvoltarea tehnologică, ci și consolidarea securității energetice a României pe termen lung.
”Dezvoltarea acestei infrastructuri de stocare de 1 GWh reprezintă un pilon strategic în transformarea Electrica într-un lider al tranziţiei energetice. Prin diversificarea geografică în 15 locaţii, asigurăm nu doar rezilienţă operaţională, ci şi capacitatea de a răspunde dinamic fluctuaţiilor de consum şi producţie din sistemul energetic naţional. Această investiţie demonstrează capacitatea noastră de a executa proiecte complexe de infrastructură critică, poziţionând Electrica ca partener de încredere pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Parcurile de stocare vor permite integrarea eficientă a capacităţilor regenerabile în creştere, reducând semnificativ volatilitatea preţurilor şi dependenţa de importuri. Ne-am asumat un calendar ambiţios, dar echipa noastră a demonstrat că poate livra proiecte de anvergură. Acest proiect nu este doar despre tehnologie sau capacitate, ci este despre redefinirea modului în care România gestionează securitatea energetică pentru următoarele decade”, a declarat Alexandru Chiriţa, CEO Electrica.
Cele mai bune prețuri la energie electrică
Începând cu 1 iulie 2025, piața de energie electrică din România a fost liberalizată, iar prețurile au înregistrat modificări semnificative. Pe 14 octombrie 2025, topul celor mai bune prețuri la energie electrică s-a schimbat considerabil față de luna iulie a aceluiași an.
🔝 Top 10 furnizori cu cele mai mici prețuri la energie electrică (octombrie 2025)
Modificări semnificative
-
Hidroelectrica rămâne cel mai ieftin furnizor, însă diferența față de competitori s-a redus de la 22 de bani/kWh în iulie la doar 9 bani/kWh în octombrie.
-
PPC Energie a înregistrat cea mai mare scădere de preț, de la 1,42 lei/kWh în iulie la 1,30 lei/kWh în octombrie, urcând de pe locul 7 pe locul 4 în clasament.
-
Șase furnizori noi au intrat în top 10 față de luna iulie, inclusiv Grenerg, Premier Energy, E.ON Energie, OMV Petrom, ICCO Energy și Energy Core Development.
📝 Concluzii
Liberalizarea pieței a dus la o diversificare a ofertelor și la scăderea prețurilor medii în top 10 furnizori de la 1,35 lei/kWh în iulie la 1,28 lei/kWh în octombrie. Aceasta oferă consumatorilor mai multe opțiuni competitive. Pentru a beneficia de cele mai bune oferte, este recomandat ca utilizatorii să compare prețurile și condițiile furnizorilor disponibili.
|Poziție
|Furnizor
|Preț kWh (lei)
|Preț kWh (iulie 2025)
|1
|Hidroelectrica
|1,07
|1,04
|2
|Nova Power&Gas
|1,18
|1,26
|3
|Grenerg
|1,20
|–
|4
|PPC Energie
|1,30
|1,42
|5
|Premier Energy
|1,32
|–
|6
|E.ON Energie
|1,33
|–
|7
|Engie România
|1,35
|1,44
|8
|OMV Petrom
|1,37
|–
|9
|ICCO Energy
|1,37
|–
|10
|Energy Core Development
|1,38
|–