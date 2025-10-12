Hidroelectrica a transmis, la începutul săptămânii, un mesaj prin care își informa clienții că, de la 1 septembrie 2025, se aplică „noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem” perceput de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

În același comunicat, compania menționa că tariful a fost majorat „de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh”, conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025.

„Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creștere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a prețului final facturat pe care îl veți plăti pentru energia electrică consumată. Noul tarif va fi reflectat pe facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aplicabil pentru consumul de energie începând cu luna septembrie 2025, inclusiv”.

Mesajul conținea de trei ori expresia „tariful se majorează”, accentuând ideea de scumpire fără a explica însă clar la ce se referă tariful respectiv. Mai mult, prin comparația directă a valorilor de la 7,04 la 12,79 lei, clienții au avut impresia că urmează o creștere de aproape 70% a costului energiei.

Formularea și lipsa detaliilor au dus la o interpretare greșită a anunțului. Mulți clienți au înțeles că tariful facturat de Hidroelectrica pentru consumul propriu va fi majorat în mod semnificativ, ceea ce a generat numeroase reacții și solicitări de clarificări.

Mesajul transmis de companie nu a explicat clar natura tarifului la care se făcea referire. Tariful de servicii de sistem este o componentă reglementată a facturii, stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), și nu de către Hidroelectrica.

Acest tarif acoperă costurile serviciilor necesare pentru echilibrarea și menținerea stabilității sistemului energetic național, fiind plătit de toți consumatorii de energie, indiferent de furnizor.

Deși creșterea de la 7,04 lei la 12,79 lei pe MWh poate părea semnificativă, în realitate, impactul asupra facturii este foarte mic. Diferența de 5,75 lei/MWh se traduce în doar 0,00575 lei pe kWh. Pentru un consum mediu de 100 kWh pe lună, majorarea înseamnă o creștere de aproximativ 60-70 de bani.

Fără această explicație tehnică, mesajul inițial a fost interpretat greșit, mai ales în contextul în care, în iulie, facturile la energie au crescut după liberalizarea pieței. În lipsa unei comunicări clare, mulți consumatori au asociat mesajul cu o nouă scumpire semnificativă a energiei.

Pe lângă confuzia legată de impactul financiar, în mesajul transmis s-a strecurat și o altă eroare importantă. Hidroelectrica a menționat că majorarea tarifelor este stabilită „conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025”. În realitate, tarifele de acest tip sunt aprobate de ANRE, instituția responsabilă cu reglementarea pieței energiei din România.

Ministerul Energiei nu mai stabilește prețuri și tarife în domeniul energetic de mai bine de două decenii, această atribuție fiind exclusiv a autorității de reglementare. Eroarea a fost remarcată de specialiști și a amplificat neîncrederea consumatorilor în informațiile comunicate.

Într-un domeniu puternic reglementat, o astfel de confuzie este considerată o greșeală de comunicare semnificativă, mai ales pentru o companie de talia Hidroelectrica, aflată în relație directă cu aproape un milion de clienți casnici.

După apariția reacțiilor și a articolelor din presă, Hidroelectrica a transmis un comunicat oficial pentru a lămuri situația. Compania a precizat că prețul energiei active din ofertele comerciale nu s-a modificat și că majorarea observată pe facturi se datorează exclusiv creșterii tarifului reglementat pentru serviciile de sistem.

„În contextul unor articole apărute recent în presă, cu titluri de tipul „Hidroelectrica scumpește energia”, dorim să aducem o serie de clarificări pentru corecta informare a publicului și a clienților noștri. Hidroelectrica nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale. Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem”, a transmis compania.

Ulterior, Hidroelectrica a expediat un al treilea e-mail către clienți, în care a explicat concret impactul modificării:

„Conform Ordinului ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh. În urma modificării tarifului de sistem, impactul asupra prețului final este unul minor, sub 1% (aproximativ 0,6 %) din valoarea totală a facturii de energie electrică. Practic, pentru un consum lunar de 100 kWh, această ajustare se traduce printr-o creștere de aproximativ 70 de bani la factura finală”.

În prezent, Hidroelectrica deservește aproximativ 900.000 de locuri de consum casnice, ceea ce înseamnă circa 2 milioane de persoane la nivel național.

Scumpirea tarifului de servicii de sistem nu vizează exclusiv clienții Hidroelectrica. Toți consumatorii de energie electrică din România vor resimți această ajustare, întrucât tariful este reglementat și aplicat uniform tuturor furnizorilor.

Companiile de furnizare au obligația legală de a informa clienții cu privire la orice modificare a componentelor prețului final. În perioada următoare, fiecare furnizor va transmite propriilor consumatori notificări similare, explicând ajustarea impusă de ANRE.

Deși valoarea efectivă a creșterii este redusă, comunicarea defectuoasă din partea Hidroelectrica a generat o reacție publică amplă, evidențiind importanța modului în care sunt transmise informațiile tehnice către populație.

Pentru cei care nu primesc o astfel de notificare înainte de emiterea facturii pentru consumul din septembrie, ANRE recomandă sesizarea situației către autoritate.