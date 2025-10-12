Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un avertisment ferm partenerilor de coaliție, cerând ca pachetul 3 de măsuri economice să includă soluții reale pentru relansarea economiei, nu doar reduceri de personal și tăieri bugetare.

Grindeanu a subliniat că, în lipsa unei abordări echilibrate, România riscă să revină la o perioadă de austeritate asemănătoare celei din trecut, cu efecte negative asupra populației și administrației publice.

Liderul PSD a declarat duminică seară, la Antena 3, că reformele anunțate de Guvern riscă să devină simple exerciții de imagine, dacă se limitează doar la disponibilizări și tăieri de cheltuieli.

El a spus că, în cazul în care pachetul de măsuri nu va conține și acțiuni de stimulare economică, se va vorbi doar despre un spectacol menit să dea bine în presă.

„Dacă nu se blochează aceste măsuri din pachetul 3, care ar trebui să fie ultimul, dar e obligatoriu să conțină partea de măsuri de relansare și stimulare economică… Dacă vorbești doar de reduceri, de dat oameni afară, de lucruri care nu sunt neapărat importante, dar dau bine la presă – cum ar fi numărul de ospătari – atunci nu e reformă, e spectacol”, a precizat Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a explicat că pachetul 3 de măsuri trebuie să echilibreze reducerea risipei bugetare cu stimularea mediului economic, subliniind că o strategie bazată exclusiv pe austeritate nu poate fi considerată o reformă veritabilă.

Grindeanu spune că e de acord cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmase că noile măsuri nu reprezintă o reformă, ci mai degrabă o formă de austeritate mascată.

Grindeanu a mai spus că propunerile din administrația locală pot duce la concedieri în masă, nu la transformarea reală a instituțiilor. Acesta a precizat că există primării cu un număr excesiv de angajați care necesită restructurare, însă procesul trebuie realizat cu grijă, pentru a nu afecta calitatea serviciilor publice.

„L-am aprobat pe Hunor când a spus că nu e reformă; nu am spus că nu e austeritate. Să știți că nu e reformă ceea ce se propune în administrația locală – e concediere în masă. Există primării care au un număr excesiv de angajați și care trebuie să îl reducă, dar ceea ce trebuie să urmărim este ca să nu scadă calitatea serviciilor publice. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concediere”, a adăugat Grindeanu.

În ceea ce privește relațiile din interiorul coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu a afirmat că decizia de a forma actuala alianță a fost una strict politică, luată pentru stabilitatea guvernării.

El a adăugat că, deși ar fi preferat o formulă de coaliție fără USR, înțelege necesitatea politică a colaborării actuale. Totuși, a cerut ca partidele din coaliție să evite alianțele interne îndreptate împotriva altor parteneri, subliniind că o astfel de atitudine slăbește guvernarea.

Grindeanu a vorbit și despre un eventual candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei.