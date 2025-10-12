Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a oferit un interviu jurnalistei Oana Zamfir de la Antena 3, în cadrul căruia a fost abordată tema legii privind serviciul militar voluntar și percepția publică legată de o posibilă pregătire pentru război.

Întrebat cum răspunde celor care se tem că trimiterea în Parlament a legii în regim de urgență ar semnala o pregătire pentru conflict, Grindeanu a explicat că nu înțelege exact ce se înțelege prin „sprijinirea” Republicii Moldova, menționată recent de șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad.

El a subliniat că România nu poate intra într-un conflict fără a respecta statutul său de membru NATO și fără consultarea tuturor statelor membre. În plus, Grindeanu a afirmat că sprijinul ar putea însemna, așa cum se întâmplă și în cazul Ucrainei, forme de ajutor, dar nu implică automat participarea directă într-un conflict militar.

„Oana Zamfir: Aici chiar e o teamă importantă. Cum le răspundeți celor care se tem că trimiterea în Parlament în regim de urgență, așa cum a subliniat chiar ministrul Moșteanu a legii privind serviciul militar voluntar, este încă un semn că ne pregătim de război. Pe la mijlocul acestei săptămâni, pe joi, dacă nu mă înșel, a fost o altă declarație extrem de puternică a șefului statului major, generalul Gheorghiță Vlad, cum că dacă Moldova ar fi atacată de Federația Rusă, noi, în baza legii care protejează cetățenii români, am sprijini Republica Moldova. Ne vedeți intrând în… Chiar dacă suntem membri NATO, Moldova nu e. În ce fel am sprijinit o Moldova atacată de federația Rusiei? Sorin Grindeanu: Nu înțeleg ce vrea să spună exact prin sprijinit, dar ceea ce știu în mod sigur e următorul lucru, că România nu poate să intre într-un conflict fără a ține cont de faptul că suntem țară membru NATO și fără a consulta toate țările din jur și lucrurile și deciziile nu se iau așa. Dar nu înțeleg foarte clar ce a vrut să spună prin sprijin. Că una e să faci ajutor, așa cum se întâmplă acum și în Ucraina și țările din NATO și nu doar ajută Ucraina. Și cred că la asta s-a referit și sper că în forma asta…”

Referitor la legea serviciului militar voluntar, Sorin Grindeanu a precizat că nu ar duce dezbaterea în zona unei posibile pregătiri pentru război.

El a spus că înțelege dorința unor colegi de a se afirma și de a implementa măsuri rapide, dar a avertizat că această abordare nu trebuie exagerată, întrucât scopul legii nu este pregătirea pentru conflict.

Întrebat dacă se referă la ministrul Ionuț Moșteanu, Grindeanu a lăsat de înțeles că toți miniștrii numiți de USR, aflați la început de experiență pe postul de ministru, își doresc să iasă în față cu ceva, nu doar Moșteanu.

Sorin Grindeanu a remarcat că unele declarații și acțiuni, precum transmisiile live din ședințele de guvern sau promovarea deciziilor pe platforme precum TikTok, sunt menite mai degrabă să sublinieze dorința de afirmare.