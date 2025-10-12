Rezultatele reflectă o percepție generală de neîncredere în capacitatea de apărare a țării, dar și o atitudine reticentă față de implicarea militară directă în conflicte externe, cum ar fi un eventual atac asupra Republicii Moldova.

În ceea ce privește rezistența Armatei Române, doar 35% dintre respondenți consideră că aceasta ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, conform standardelor NATO, în timp ce 49% cred contrariul, iar 16% nu au o opinie.

Pe de altă parte, românii susțin creșterea cheltuielilor militare. Aproximativ 58% dintre participanții la sondaj sunt de acord cu solicitarea NATO ca statele membre, inclusiv România, să mărească bugetele destinate apărării. 30% se opun unei astfel de măsuri, iar 12% nu au răspuns.

În privința reintroducerii serviciului militar obligatoriu, opinia publică este împărțită. 43% consideră această idee una bună, în timp ce 48% o resping, iar 9% nu au o poziție clară.

Incidentelor repetate cu drone rusești în spațiul aerian românesc le corespunde o cerere puternică de reacție din partea populației. 44% dintre respondenți cred că dronele ar trebui doborâte fără ezitare, iar 41% consideră că decizia ar trebui luată în funcție de context. Doar 10% se opun unei reacții militare.

În ceea ce privește percepția asupra amenințării ruse, doar 4% dintre români consideră că riscul unui atac asupra țării este foarte mare, iar 29% îl văd ca mare. Majoritatea – 58% – apreciază că pericolul este mic sau foarte mic.

Încrederea în capacitatea Guvernului de a gestiona domeniul apărării este, de asemenea, redusă. 58% dintre respondenți consideră că Executivul se descurcă prost în acest sector, doar 22% oferind o evaluare pozitivă, în timp ce 20% nu s-au pronunțat.

În scenariul unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, românii ar oferi sprijin mai degrabă moral decât militar. 28% ar fi de acord cu trimiterea de trupe, în timp ce 55% s-ar opune ferm. 17% dintre participanți nu au o opinie clară.

În privința conducerii Ministerului Apărării Naționale, majoritatea românilor preferă o abordare militară. 75% consideră că portofoliul ar trebui deținut de un ofițer superior în retragere, cu experiență profesională solidă, doar 11% optând pentru un civil, iar 14% neavând o opinie.

Sondajul a fost realizat de institutul Avangarde în perioada 6–10 octombrie 2025, pe un eșantion de 920 de persoane adulte, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.