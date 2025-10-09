Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, consideră că actualul climat de insecuritate impune adoptarea unei noi legi a apărării. El subliniază că prevederile acesteia, inclusiv reintroducerea serviciului militar voluntar, nu pot fi privite decât prin prisma interesului național și a consolidării siguranței țării.

Generalul a vorbit despre nivelul de pregătire al țării, despre strategiile privind mobilizarea forțelor, dar și despre pericolele de tip hibrid care își au originea în acțiunile Federației Ruse.

Potrivit generalului, schimbările aduse legii 446 privind pregătirea populației pentru apărare au avut ca scop crearea unei baze solide de rezervă operațională, prin instituirea serviciului militar voluntar.

„Trebuie să găsim resursele legislative astfel încât să corectăm această problemă. Eu o consider o problemă de securitate națională. Acest serviciu va fi deschis pentru tinerii voluntari între 18 și 35 de ani, indiferent de sex sau alte constrângeri sociale, pentru un stagiu de patru luni, cu pregătire militară generală”.

Dacă resursele financiare o vor permite, programul ar putea fi lansat chiar la începutul anului viitor. Generalul și-a exprimat dorința ca sistemul de instruire să poată forma până la o jumătate de milion de persoane, obiectiv necesar pentru a compensa lipsa actuală de rezerviști.

Întrebat despre sprijinul pe care România îl poate oferi Republicii Moldova, generalul Gheorghiță Vlad a arătat că armata română este implicată în consolidarea capacității de apărare a statului vecin prin programe comune de instruire și dezvoltare militară.

El a subliniat că România rămâne un partener loial al Chișinăului și că dispune de toate mijloacele – politice, militare și legislative – necesare pentru a interveni în sprijinul cetățenilor români din Republica Moldova, în eventualitatea unei agresiuni.

„Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate sunt canalizate de geografie. Avem toate capabilitățile implicate pentru a elimina vulnerabilitățile. Nu este nicio îngrijorare pentru cetățenii români, iar Alianța nu va ceda niciun centimetru de teritoriu”.

În ceea ce privește Federația Rusă, generalul Gheorghiță Vlad a arătat că, potrivit evaluărilor realizate, un atac direct asupra unui stat membru NATO este puțin probabil, însă posibilitatea unor acțiuni neconvenționale nu poate fi exclusă.

El a menționat că Rusia recurge frecvent la metode specifice războiului hibrid și la operațiuni sub steag fals, iar România este pregătită pentru astfel de situații, având deja planuri regionale, comandamente funcționale și grupuri de luptă capabile să intervină rapid.

„Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste și să respingă un eventual agresor. România are capacitatea defensivă necesară”.

În legătură cu incidentul din 13 septembrie, când o dronă a intrat în spațiul aerian al României, generalul Gheorghiță Vlad a precizat că s-a luat în calcul intervenția militară, însă s-a renunțat la doborârea aparatului pentru a evita pierderi omenești sau distrugeri materiale.

El a explicat că decizia finală aparține celui care are competența de angajare, fie pilotului, fie personalului aflat la sol, subliniind totodată că armata română este pregătită pentru asemenea situații, iar NATO oferă sprijin și garanții suplimentare de securitate.