Într-o postare amplă, acesta relatează că, de peste 20 de ani, își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Siguranță Portuară, fiind martor la încălcări repetate ale regulilor și procedurilor care ar trebui să asigure securitatea portuară.

Ofițerul spune că a formulat sesizări oficiale privind nereguli grave, inclusiv depozitarea neconformă a azotatului de amoniu în Portul Constanța Sud-Agigea și Portul Midia. Aceste materiale, cu potențial exploziv ridicat, ar fi fost depozitate pe platforme deschise, sub acțiunea directă a soarelui, în timp ce autorizațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea impun păstrarea lor exclusiv în magazii specializate. Potrivit lui Șuchea, aceste depozitări s-au efectuat ani de zile fără autorizații de mediu și fără avize ISU, încălcând legislația privind protecția mediului și normele de siguranță la incendiu.

„Am vrut să schimb un sistem corupt, dar am pierdut aproape tot. Mă numesc Iulian Nicolae Șuchea, sunt ofițer port gradul I în cadrul CN Administrația Porturilor Maritime Constanța, la Serviciul Siguranță Portuară. De peste 20 de ani îmi duc viața și munca în port, printre oameni simpli, nave, echipamente și reguli care, prea des, sunt încălcate chiar de cei care ar trebui să le aplice”, a scris Iulian Nicolae Șuchea pe Facebook.

Avertizorul de integritate afirmă că a transmis aceste probleme către conducerile politice succesive ale CN APM SA Constanța, prin rapoarte oficiale și note tehnice întocmite în exercitarea atribuțiilor sale. Cu toate acestea, el susține că majoritatea avertismentelor au fost ignorate sau minimalizate, pentru a proteja interesele persoanelor aflate temporar în funcții de decizie.

„De aceea am făcut sesizări repetate privind nereguli grave. Printre ele, depozitarea azotatului de amoniu în Portul Constanța Sud-Agigea și Portul Midia, pe platforme deschise, sub soare, în văzul tuturor — în timp ce autorizările ISU prevăd depozitarea doar în magazii specializate, nu pe platforme expuse la intemperii. Aceste depozitări ale azotatului de amoniu s-au făcut ani de zile fără autorizații de mediu și fără avize ISU Dobrogea, încălcând flagrant legislația privind protecția mediului și siguranța la incendiu.

Sunt și alte probleme grave, semnalate de-a lungul anilor, care au fost ignorate din motive de interes financiar și influență politică. Toate aceste aspecte au fost comunicate conducerilor politice succesive ale CN APM SA Constanța, prin rapoarte oficiale și note tehnice întocmite în exercitarea atribuțiilor mele de serviciu ca ofițer port. De cele mai multe ori însă, aceste avertismente au fost minimalizate sau suprimate, pentru a proteja interesele celor aflați temporar în funcții de decizie”, a continuat acesta.

În urma acestor sesizări, Șuchea declară că a devenit ținta unor acțiuni de hărțuire și represalii instituționale. El menționează că a fost supus unor măsuri administrative abuzive, printre care suprapunerea obligațiilor de participare la cursuri și ture de lucru. În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, ar fi fost obligat să participe la cursul CERONAV – GMDSS ROC (program 08:00–16:00) în timp ce era planificat și la ture de 12 ore, ceea ce a dus la 20 de ore de muncă continuă și, ulterior, la aproape 20 de ore de activitate într-o zi, cu doar 4 ore de odihnă.

Aceste situații sunt încadrate de ofițer drept încălcări ale Codului muncii (articolele 120–122 și 134–136), ale normelor privind securitatea și sănătatea în muncă (articolele 175–178 din Codul muncii și articolele 349–350 din Codul penal), fapte de hărțuire morală instituțională conform Legii nr. 167/2020 și abuz în serviciu conform articolului 297 din Codul penal.

„În loc să fiu ascultat, am fost amenințat, hărțuit și izolat profesional. În ultimele luni, conducerea CN APM SA Constanța a acționat represiv, folosind toate pârghiile administrative pentru a mă intimida și discredita. Un exemplu concret este situația din perioada 29.09–03.10.2025, când am fost trimis la cursul CERONAV – GMDSS ROC (08:00–16:00) prin dispoziția șefei Departamentului Resurse Umane, Mădălina Crețu, în timp ce eram simultan planificat și la ture de 12 ore”, arată postarea ofițerului.

Iulian Șuchea afirmă că, în urma sesizărilor privind riscurile create de depozitarea azotatului de amoniu, a fost amenințat cu moartea de către șeful Serviciului Siguranță Portuară, Ianculescu Narcis, fapt pentru care a depus o plângere penală conform articolului 206 din Codul penal.

În mesajul său, ofițerul face trimitere și la ancheta DNA declanșată în 2025 privind activitatea Portului Constanța, dosar în care au fost reținute 20 de persoane, printre care directori ai CN APM SA, funcționari și oameni de afaceri, pentru fapte de luare și dare de mită. Printre cei anchetați se numără Florin Laurențiu Chirilă (director Direcția Tehnică), George Gabriel Vișan (director comercial, PSD Constanța), Cătălin Viorel Cristea (consilier al Directorului General) și Luciana Izabel Mocanu (funcționar CN APM). Conform procurorilor DNA, o persoană ar fi promis 250.000 de euro pentru atribuirea unui contract în valoare de 25 de milioane de euro.

„Pentru faptul că am sesizat public și instituțional riscurile grave privind depozitarea neconformă a azotatului de amoniu, am devenit ținta represaliilor interne. Mai mult, am primit amenințări cu moartea din partea șefului Serviciului Siguranță Portuară, Ianculescu Narcis, fapt pentru care am depus plângere penală (art. 206 Cod penal). (…) Aceste abuzuri nu sunt izolate. DNA a deschis în 2025 un dosar de corupție major privind activitatea Portului Constanța, în care au fost reținute 20 de persoane – directori ai CN APM, funcționari și oameni de afaceri – pentru luare și dare de mită”, a mai scris ofițerul.

Ancheta a fost derulată cu sprijinul investigatorilor sub acoperire și a implicat percheziții în peste 40 de locații. Procurorul-șef DNA, Marius Voineag, a confirmat că dosarul vizează acte de corupție ce afectează infrastructura critică națională. Șuchea consideră că aceste anchete confirmă caracterul sistemic al problemelor pe care le-a semnalat de-a lungul anilor.

„Conform DNA, o persoană ar fi promis 250.000 de euro pentru atribuirea unui contract de 25 de milioane de euro. Ancheta s-a desfășurat cu investigatori sub acoperire și percheziții în peste 40 de locații, iar procurorul-șef DNA, Marius Voineag, a confirmat că dosarul vizează relații de corupție ce afectează infrastructura critică națională. Această anchetă demonstrează că problemele semnalate de mine sunt reale și sistemice. Corupția din Portul Constanța nu mai este o presupunere — este un fapt confirmat de DNA”, a explicat Iulian Nicolae Șuchea.

În încheiere, ofițerul solicită suspendarea procedurii disciplinare declanșate împotriva sa, inițierea unei anchete administrative independente și acordarea unei protecții efective pentru avertizorii de integritate, conform Legii nr. 361/2022. De asemenea, cere efectuarea unor verificări tehnice independente privind depozitarea substanțelor periculoase în Portul Midia, transparență totală în privința măsurilor dispuse de autorități și respectarea strictă a normelor ISU și de siguranță portuară.

„Pentru că tăcerea naște tragedii. Pentru că în 2020, lumea a văzut ce înseamnă o explozie de azotat de amoniu la Beirut. Pentru că Portul Midia este parte din Constanța, iar Constanța este parte din România. Și pentru că legea și siguranța publică nu pot fi negociate în birouri sau cumpărate cu tăcerea oamenilor. Nu lupt pentru mine. Lupt pentru adevăr, pentru siguranța oamenilor și pentru viitorul Portului Constanța — care este al României, nu al mafiei”, a conchis acesta.

